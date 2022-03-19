انخفاض أسعار الدواجن في منافذ التموين.. «الفرختين بـ55 جنيهًا»

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا في السيارات التابعة لوزراة التموين والتجارة الداخلية، والمنتشرة في جميع الميادين ذات الكثافة السكانية، والتي يتجاوز عددها 300 سيارة متنقلة، بحمولة أوزارن مختلفة.

انخفاض أسعار الدواجن 10 جنيهات في سيارات وزارة التموين

وانخفضت أسعار الدواجن، اليوم السبت الموافق 19 مارس 2022، بقيمة 10 جنيهات في سعر طبق الدواجن الذي يحتوي على «فرختين»، حيث بلغ سعر الفرختين اليوم 55 جنيهًا بدلاً من 65 جنيها، خلال الأسبوع الماضي.

وتُوفِّر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال منافذها، سواء السيارات المتنقلة أو المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في محافظات الجمهورية، العديد من أنواع الدواجن سواء المجمدة المستوردة أو الدواجن الفريش المذبوحة قبل البيع بساعات.

تخفيضات بنسبة 30%

وتُقدِّم وزارة التموين، من خلال أكثر من 300 سيارة متنقلة على مستوى المحافظات بحمولات مختلفة، جميع السلع الغذائية الأساسية، على رأسها «الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والأسماك»، وأيضًا السلع الرمضانية من الياميش وقمر الدين والعديد من أنواع البلح، بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن أسعار مثيلاتها في الأسواق بنسبة 30%.

إقبال متزايد لشراء السلع من سيارات وزارة التموين

وتابعت «الوطن» عملية البيع بإحدى السيارات المتنقلة لوزارة التموين، في محافظة الجيزة، عبر السيارة المتمركز في ميدان الطوابق في منطقة فيصل، إذ شهدت السيارة إقبالاً متزايدًا من المواطنين لشراء السلع الغذائية المتوفرة.