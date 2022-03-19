توزيع 300 حقيبة مدرسية هدية «صناع الحياة» للتلاميذ الأيتام بمطروح

وزعت مؤسسة «صناع الحياة» الخيرية عدد 300 حقيبة مدرسية على تلاميذ المدارس في محافظة مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وعمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، وذلك بمقر مجمع «طارق بن زياد» للتعليم الأساسي، التابع لإدارة مرسى مطروح التعليمية، وسط فرحة من التلاميذ خلال تسلمهم الشنط المدرسية، التي تحتوي على الأدوات المدرسية المتنوعة، لمساعدتهم على استكمال المسيرة في المراحل التعليمية المختلفة.

150 حقيبة مدرسية للأكثر احتياجاً بمطروح

وسلم محافظ مطروح يرافقه عدد من مسئولي مؤسسة «صناع الحياة»، عدد 150 حقيبة مدرسية بمستلزماتها المكتبية، على عدد 150 تلميذاً وتلميذة من الاكثر احتياجاً، إهداء من «صناع الحياة»، بمشاركة محمد إبراهيم، المدير الإدارى للمؤسسة الخيرية، وأنور حبون، ممثل المؤسسة في مطروح، ومجدى المنشاوي، مدير إدارة مطروح التعليمية.

150 حقيبة وأدوات مدرسية للتلاميذ الأيتام

وحرصت مؤسسة «صناع الحياة» على إهداء 150 حقيبة مدرسية أخرى للطلاب الأيتام في عدد من مدارس مرسى مطروح، ووجه محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، الشكر لجمعية «صناع الحياة» على دورها ومشاركتها المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالي محافظة مطروح، خاصةً أبناء مدينة سيدي براني.

المجتمع المدني في مطروح

وأكد محافظ مطروح، على هامش توزيع الحقائب المدرسية على تلاميذ مطروح، أهمية دور المجتمع المدني من المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية الفاعلة التي تقدم دوراً اجتماعياً كبيراً في المجتمعات المحلية بالمحافظات، ومنها محافظة مطروح، ودعمهم للأكثر احتياجاً في المراكز الثمانية: الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، والقرى والنجوع والتجمعات السكانية في المناطق النائية، من خلال المساهمات العديدة التي يقدمونها من مساعدات للطلاب ومواد غذائية في مختلف المواسم والمناسبات واللحوم وحفر الآبار وإقامة السدود والتبرعات ببعض الأجهزة الطبية للمستفيات والوحدات الصحية وغيرها، فهم شريك أساسي في المجتمع.