خطاب: دور الشباب في استراتيجية حقوق الإنسان يدعم الجمهورية الجديدة

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدور الفاعل والمستنير للشباب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوطد دعائم الجمهورية الجديدة.

وعبرت خطاب عن تقديرها للدعم الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب، والرؤية التي تكمن خلف منتديات الشباب، وفي مقدمتها الاستماع للشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم من القيام بدور فاعل في بناء الجمهورية الجديدة، وبالتالي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

شباب مصر واستراتيجية حقوق الإنسان

وأوضحت، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال فعالية «شباب مصر واستراتيجية حقوق الإنسان»، التي نظّمها اتحاد طلاب تحيا مصر، اليوم السبت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن تنفيذ حقوق الإنسان هو الوسيلة المُثلى لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

ودعت خطاب الشباب للتعمق في قضايا حقوق الإنسان، لفهم دورهم في تنفيذ الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، واضعًا مصر على مفترق طرق جديد يليق بالجمهورية الجديدة.