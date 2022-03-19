رئيس التحرير

محمود مسلم

خطاب: دور الشباب في استراتيجية حقوق الإنسان يدعم الجمهورية الجديدة

كتب:

يسرا البسيوني
05:57 م | السبت 19 مارس 2022
مشيرة خطاب

مشيرة خطاب

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدور الفاعل والمستنير للشباب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوطد دعائم الجمهورية الجديدة.

وعبرت خطاب عن تقديرها للدعم الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب، والرؤية التي تكمن خلف منتديات الشباب، وفي مقدمتها الاستماع للشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم من القيام بدور فاعل في بناء الجمهورية الجديدة، وبالتالي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

شباب مصر واستراتيجية حقوق الإنسان

وأوضحت، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال فعالية «شباب مصر واستراتيجية حقوق الإنسان»، التي نظّمها اتحاد طلاب تحيا مصر، اليوم السبت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن تنفيذ حقوق الإنسان هو الوسيلة المُثلى لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

ودعت خطاب الشباب للتعمق في قضايا حقوق الإنسان، لفهم دورهم في تنفيذ الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، واضعًا مصر على مفترق طرق جديد يليق بالجمهورية الجديدة.

اقرأ المزيد:

وكيل «حقوق الانسان» بـ«النواب» يطالب بتطبيق كود ذوي الإعاقة في مشروعات الإسكان

وزير الخارجية لـ نظيرته الألمانية: مصر تتعامل مع حقوق الانسان من منظور شامل

عضو «حقوق الانسان»: المؤسسات الدينية مسئولة عن مكافحة الزواج المبكر

عضو بالـ «القومي لحقوق الانسان»: لدينا أزمة في تشريعات حقوق الطفل
بقلم يسرا البسيوني