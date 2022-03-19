في المدارس.. غدًا انطلاق الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي

تنطلق غداً الأحد، الموافق 20 مارس الجاري، امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية، والتي تُعقد على أجهزة التابلت في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب بارتداء الكمامة، وتوزيعهم على اللجان، بما يُحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

تعليمات مشددة قبل انطلاق الامتحانات الإلكترونية

وفيما انتهت مديريات التعليم من كافة الاستعدادات المتعلقة بالامتحانات، قال مصدر، لـ«الوطن»، إنه سيتم تخصيص فريق تطوير تكنولوجي في كل مدرسة لمساعدة الطلاب على كيفية الدخول لمنصة الامتحان التي أرسلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف المصدر أنه جرى التنبيه على جميع الطلاب بضرورة توصيل جهاز التابلت بالإنترنت لاستقبال التحديثات النهائية، مشددًا على ضرورة شحن أجهزة التابلت والذهاب للامتحان بالقلم.

الامتحانات الإلكترونية تعقد داخل المدرسة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات الإلكترونية تعقد داخل المدرسة، وتتاح طوال اليوم الدراسي، من خلال خطة محكمة يجرى وضعها من قبل المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها.

الامتحانات تتضمن أسئلة موضوعية ومقالية

وبالنسبة للمدارس غير المتصلة بالإنترنت، تسمح الوزارة باستخدام أيّ إنترنت متاح، لافته إلى أنه يتم وضع الأسئلة في مقررات الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، ويتولى وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتشمل أسئلة موضوعية وأخرى مقالية، وتركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شدد على ضرورة حضور الامتحانات للاستفادة منها والتدريب على كيفية حل الأسئلة عبر الوسيط الإلكتروني.