«التعليم» تحدد موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022، موضحةً أن الامتحانات تعقد اعتباراً من 7 مايو المقبل، على مستوى كل مديرية، وتجرى ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

المديريات تضع الأسئلة بعد تحديد موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

وعن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022، أضافت الوزارة في خطة توزيع المقررات الدراسية، أن المديريات التعليمية تقوم بوضع الأسئلة، وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتشمل أسئلة موضوعية تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وأسئلة مقالية على مختلف أجزاء المقرر الدراسي.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي تشمل مجموع الطالب في الترمين

وتضمّن منشور تحديد موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 في شهر مايو، الإشارة إلى أنها ستعقد وفق آلية ما قبل جائحة كورونا، حيث أوضحت الوزارة أنه يتم احتساب مجموع الطالب من الدرجات التي حصل عليها في الصفين الأول والثاني، وعلى أساسه يجرى التنسيق للمرحلة التالية، مشيرة إلى أنها وفَّرت العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات وفهم مخرجات التعلم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع الطلاب ضرورة الاستفادة من هذه المنصات وحل التدريبات التي يتم توفيرها، مؤكدة أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة توجيه الطلاب لكيفية الاستفادة من هذه المنصات، مؤكدة أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، وفي حالة محاولة أي طالب الغش يتم تطبيق الإجراءات القانونية عليه.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بمديريات التربية والتعليم، لـ«الوطن»، عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القليلة المقبلة مع مديري الإدارات التعليمية والموجِّهين؛ لبحث الاستعدادات النهائية الخاصة بالامتحانات وتنفيذ التعليمات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، موضحة أن الامتحانات لا تخرج عن الكتاب المدرسي.