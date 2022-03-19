كييف: بوتين يستهدف قدرات أوكرانيا التصنيعية

قال وزير الداخلية الأوكراني، أنطون جيراتشينكو، إن الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين يستهدف قدرات البلاد التصنيعية، معتبرًا أن بوتين يسعى لتدمير مدينة ماريوبول بالكامل، وفق ما نقلت قناة «العربية».

وأقرت السلطات الأوكرانية بتقدم القوات الروسية في مدينة ماريوبول، منوهة بأن القوات الروسية دمرت مصنع المعادن في ماريوبول.

أوكرانيا تتحدث عن صعوبة تصدير الحبوب مستقبلاً

وقال مستشار للرئيس الأوكرانى، إنه «إذا استمرت الحرب فإن أوكرانيا لن تكون قادرة على تصدير الحبوب إلى العالم»، منوهًا بأن الدعم الغربي عوّض الخسائر الناجمة عن فقد إيرادات صادرات الحبوب بالعملة الصعبة.