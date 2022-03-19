عمدة كييف: روسيا استخدمت أسلحة محرمة في قصف العاصمة

أفادت قناة العربية، بأن روسيا قصفت 20 موقعا في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلن عمدة كييف، أن روسيا استخدمت أسلحة محرمة في قصف العاصمة، وأعلنت وزيرة الخارجية الأوكرانية، أنها تبذل كل جهد لمحاسبة روسيا على جرائمها ضد بلادنا.

الولايات المتحدة تحرض أوكرانيا على رفض المفاوضات

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة الأمريكية بالتأثير على الحكومة الأوكرانية، وتحريضها على رفض مطالب موسكو.

مشاركة شكلية للوفد الأوكراني في المفاوضات

وقال وزير الخارجية الروسى، في وقت سابق اليوم، أمام المشاركين في المسار الدولي من مسابقة زعماء روسيا، إن مشاركة الوفد الأوكراني في المفاوضات كانت شكلية بالبداية.

وأشار لافروف إلى أن حلف الناتو يفهم عاجلا أم آجلا، أن عليه أن يكون واقعيا بشأن الأزمة الأوكرانية.