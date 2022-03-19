كارمن سليمان غير مهتمة بعيد الأم.. وزوجها يهديها الورد

قالت الفنانة كارمن سليمان إنها لا تشغل نفسها كثيرًا بعيد الأم، ولا تنتظر هدايا عديدة فى هذا اليوم، لكنّ زوجها الفنان مصطفى جاد يهديها الورد، نجلها الصغير «زين» أصبح الآن مدركًا معنى الهدية.

كارمن سليمان: اكتفي ببوكيه ورد.. وأنتظر ماذا سيحدث

وقالت كارمن، في تصريح لـ«الوطن»: «لا أحتفل بشكل كبير بعيد الأم، خاصة مع زوجي، فاعتدنا على أن يهديني وردة أو يحضر لي بوكيه ورد بمناسبة اليوم».

أمّا عن هدية ابنها الوحيد زين، البالغ من العمر 3 سنوات ونصف السنة، قالت: «ربما يكون هذا العام هو العام الأول له الذي يكون فيه مستوعبًا فكرة الهدية، وأن هناك عيد يشتري فيه الأطفال الهدايا للأمهات، وأعتقد أنّ والده سيكون على دارية بأن يعلمه شراء هدية في ذلك اليوم، فسأنتظر ماذا سيحدث».

كارمن سليمان تعمل على تسجيل أغنيات جديدة

كارمن سليمان كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية خليجية جديدة بعنوان «خيرة»، والتي كتبها عبد اللطيف آل الشيخ، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، عقب طرحها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت كارمن قبلها أغنية مغربية مع الفنان زهير بعنوان «لحبك أنت»، وتستعد خلال الأيام المقبلة، لبدء عدد من الأغنيات المصرية التي تُحبِّذ أن تطرحها ضمن ألبوم غنائي مع نهاية العام الجاري.

كما تستكمل كارمن العمل على مسرحيتها «يا ما في الجراب يا حاوي»، التي تقدمها مع الفنان الكبير يحيي الفخراني، والتي توقفت خلال الفترة الحالية لانشغال أبطال العمل بالموسم الدرامي الرمضاني.