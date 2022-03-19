حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بالسويس قبل شهر رمضان

شنت مديرية الصحة بمحافظة السويس حملة مكبرة على مختلف الأسواق، خلال الساعات الماضية، استهدفت محلات ومعارض السلع المختلفة، ومنها محلات بيع ياميش ومستلزمات شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية والرقابية، للتاكد من صلاحية الأسماك واللحوم والدواجن المذبوحة، ومختلفة السلع المتواجدة في الأسواق والمحلات بالمحافظة.

سحب 14 عينة للكشف عن الصلاحية

وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، أنه تم تنظيم حملة مكبرة على محلات ومعارض بيع ياميش رمضان، أسفرت عن سحب 14 عينة من السلع المختلفة، وإرسالها للتحليل بمعامل وزارة الصحة، لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

تحرير محاضرعدم نظافة وشهادة صلاحة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالسويس أن الحملة شهدت تحرير 4 محاضر، بسبب عدم النظافة، وتحرير محضرين لعدم وجود شهاده صحية، بالإضافة إلى التوصية بغلق منشأة بدون ترخيص، لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة، وأكد «الحفناوي» استمرار قيام الشئون الوقائية، برئاسة الدكتورة ماري صبحي، بتنفيذ تلك الحملات، التي تستهدف المراقبة على الأغذية، وذلك لضمان وصول منتج غذائي آمن لمواطني السويس.

إعدام لحوم مصنعة وغلق 3 محلات لمخالفة شروط الترخيص

وأضاف الدكتور إسماعيل الحفناوي أن الحملة أسفرت عن إعدام 185 كيلوجرام لحوم مصنعة، بسبب عدم الالتزام بالخواص الطبيعية وظهور علامات تلف وفساد عليها، مشيراً إلى أنه تم تحرير 4 محاضر لعدم النظافة، والتوصية بإغلاق 3 منشآت إدارياً، لعدم وجود رخصة،وتحرير 9 محاضر شهادة صحية.

جرى تنفيذ هذه الحملة بقيادة الدكتورة نهلة إبراهيم، مسئول مراقبة الأغذية، ومحمود ربيع، مراقب عام الأغذية، وبمشاركة كل من محمد شداد، وأيمن نبيل وأسامة رسلان، مراقبي أغذية بمديرية الصحة.