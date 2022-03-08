وكيل «صحة السويس» في زيارة مفاجئة للمستشفى العام: طبقوا البروتوكولات

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة، لقسم طوارئ الباطنة في مستشفى السويس العام، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، كما عقد اجتماعا مع فريق عمل الشؤون الوقائية للتأكيد على سياسات نظام العمل.

«الحفناوي»: يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكد «الحفناوي»، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد - 19»، والالتزام بتطبيق البرتوكولات العلاجية، وقواعد فرز حالات الاشتباه، وتطبيق الخطوات المتبعة بالنسبة للحالات التي تحتاج عزل أو متابعات مستمرة.

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جاء ذلك خلال تفقده لقسم الأمراض الباطنة بمستشفى السويس العام، برفقة الدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات، والمشرف على مستشفى السويس العام، وفريق عمل إدارة المستشفى، حيث اطمئن على تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية، موجها تعليماته بالالتزام بجميع القواعد المنظمة للعمل.

الاجتماع بفريق عمل الشؤون الوقائية

من ناحية أخرى، عقد وكيل وزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع فريق عمل الإدارة العامة للشؤون الوقائية، للتأكيد على الالتزام بالسياسات المنظمة للعمل، وسرعة تلافي ومعالجة السلبيات موجها الدكتورة ماري صبحي مدير عام الشؤون الوقائية، باتخاذ اللازم فورا وعرض ما يتم في هذا الصدد عليه لمتابعته شخصيا.

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كما وجه تعليمات للدكتور حسام أبو عيطة مساعد وكيل الوزارة ومدير المكتب الفني، بمتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بتقديم خدمة طبية متميزة وتلافي السلبيات، بالإضافة إلى حصر جميع الاحتياجات وتوفيرها وفقا للمخطط الزمني الموضوع لهذا الشأن.

فيما استعرض مديري إدارات الإدارة العامة للشؤون الوقائية، المعوقات والحلول لتلافيها، وأكد «الحفناوي» على كامل دعمه للشؤون الوقائية في سبيل تقديم الخدمة الطبية لأهالي السويس.