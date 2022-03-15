ضبط 737 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 19 مخالفة تموينية في حملة بالمنوفية

تمكنت حملة مكبرة في الوحدة المحلية بمركز تلا في المنوفية، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على الكميات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإبلاغ مركز شرطة تلا، وأقيمت الحملة وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بحضور هناء هقيلة رئيس المدينة، والدكتورة إيريني إسكندر مدير الإدارة الصحية، والدكتور هاني شمس الدين مدير المجازر في الطب البيطري في المنوفية.

ضبط لحوم ودواجن ولانشون غير صالحين للاستهلاك الآدمي

أكدت الوحدة المحلية بتلا في المنوفية، أنه أثناء المرور المفاجئ عصر اليوم، على عدد من الثلاجات ومحلات اللحوم والدواجن، إذ جرى ضبط 420 كيلو دواجن، و217 كيلو لحوم مفرومة، و100 كيلو لانشون غير صالحين للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإرسال المحاضر لمركز شرطة تلا.

وأوضحت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا، أن الحملات اليومية مستمرة لصبط الأسواق، وفق توجيهات محافظ المنوفية، موجهة الشكر لكل من شارك في الحملات من كل الجهات التنفيذية.

تحرير 19 مخالفة تموينيه في تلا

على صعيد متصل، شنت مديرية التموين في محافظة المنوفية، حملة مكبرة على المخابز في مركز تلا، برئاسة المهندس محمد خميس مدير الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية، وهي عدد 10 محاضر نقص وزن، وعدد 2 محضر مواصفات، وعدد 3 محاضر عدم نظافه لأدوات العجين، وعدد 4 محاضر عدم الإعلان عن المواعيد، في حملات بقري زرقان وكفر ميت أبو الكوم وبروي وكفر طبلوها وكمشيش.