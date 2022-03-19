«نقل النواب»: مصر تشهد حاليا ثورة تنموية لم تحدث منذ عهد محمد علي

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب الأول للبرلمان العربي، اليوم، إن الدولة المصرية تقوم بجهد جبار من ناحية التنمية الشاملة، مشيرا إلى أنها ملهمة للأمة العربية والشرق الأوسط، مشيدا بجهود وزيري الإسكان والتجارة والصناعة فيما تم إنجازه خلال الفترات الماضية بالوزارتين.

منتدى حزب مستقبل وطن

وأشاد عابد، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى البرلماني الثاني للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، مؤكدا أنه قيمة كبيرة، وكما يقال دائما: «شخص سابق سنه».

وجاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ونائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف عابد، أن الدولة سبقت بخطوات كثيرة لمواجهة الأزمات خاصة الأزمة الراهنة، نتيجة البرنامج الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود ثورة كبيرة في التنمية برؤية ثاقبة، ونجح من خلالها في وضع مصر في المقدمة ومواجهة التأثيرات الناجمة عن الأزمات التي يواجهها العالم حاليا، بالإضافة إلى شريان التنمية من افتتاحات طرق والعاصمة الإدارية الجديدة وكم من الإنشاءات في مصر، ولم تحدث منذ عصر النهضة لمحمد علي.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن النواب والحكومة حاليا هم الأوفر حظا من الأعضاء السابقين سواء حكومة أو مجلس نواب أو مجلس شيوخ، نظرا لما يقدموه من خدمات عامة تبقى لمئات السنوات.

وقال: «نشكر الحكومة على المشاركة في فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن للحوار حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وقال لا شك إن مصر دولة ملهمة للعديد من الدول في العديد من الإنجازات المهمة».

وتابع: «نأمل أن تغزو الصناعة المصرية العالم، ونعتز بمشاركة وزراء الإسكان والتجارة والصناعة في المنتدى للحوار بين نواب البرلمان والحكومة، وهناك قلة في الخارج لا تريد لمصر خيرا، وتنتقد المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية وغيرها».

الدولة المصرية تعيش حالة من الاستقرار

وأضاف: «نحمد الله أن الدولة المصرية تعيش حالة من الاستقرار بفضل القيادة الحالية، ونقدم التحية للرئيس القائد عبد الفتاح السيسي ولرؤية 2030، التي قادتنا لهذه الإنجازات».

وأشاد عابد، بالإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في جميع القطاعات؛ بما في ذلك قطاع الطرق والكباري والإسكان وغيرها، مستطردا: «الإنجازات التي شهدتها مصر لم تشهدها منذ عصر النهضة في عهد محمد علي».

ولفت إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قاد مصر لمزيد من الإنجازات في جميع المجالات.