برلماني: منتدى «مستقبل وطن» يؤكد تحسن المناخ الحزبي

قال النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن انعقاد منتدى «مستقبل وطن» بمدينة الغردقة، بحضور نواب الشعب والشيوخ، خطوة جيدة نحو عملية النضج السياسي وصنع مُناخ سياسي حزبي يليق بمكانة مصر وشعبها متوافقًا مع رؤية مصر الحديثة والجمهورية الجديدة التي نسعى لها.

وأوضح «صالح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ ما جاء خلال المنتدى من نقاشات وموضوعات يؤكّد تحسن المناخ الحزبي وتقارب وجهات النظر والرؤى بين الأحزاب، فيما يصُب في مصلحة المواطنين من خدمات تكفل لهم حياة كريمة بأفضل الإمكانيات، لبناء مواطن مصري لديه وعي سياسي، يشعر من خلاله بذاته وما يُقدم له من مشروعات تنموية ضمن أهداف الدولة المصرية.

تمكين الشباب في المناصب القيادية

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المؤتمر جاء ليعبر عن آمال وطموحات الأحزاب السياسية التي تسعي لخلق مناخ سياسي وتقارب الأفكار في إطار عملية تنمية بدأت بجمهورية جديدة دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأهمها بناء الإنسان وتحقيق المساواة في كل شيء، بداية من الحق في الحياة والتعليم الجيد وصولًا إلى صُنع مناخ سياسي ينتج عنه كوادر شبابية، وهي أولوية أسست لها الدولة المصرية تمثلت في تمكين الشباب في المناصب القيادية وتحمل المسؤولية لصناعة مستقبل يليق بمصر وشعبها.

حضور 500 نائب بمنتدى الغردقة

وتابع «صالح»، بأنّ حضور ما يقرب من 500 نائب يمثلون عدد من الأحزاب المصرية وممثلين للهيئات البرلمانية للأحزاب، خير دليل علي توحيد الهدف الرئيسي للأحزاب والتي على رأسها تحقيق استقرارًا سياسيًا يخدم الجميع وصولًا للنضوج السياسي، والذي يشعر به المواطنين من خلال تحسين الخدمات المقدمة إليهم.

يذكر أن فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن المقام بمدينة الغردقة، انطلقت يوم الأربعاء الماضي، وبحضور وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ورؤساء الأحزاب، ونواب مجلسي الشعب والشيوخ، ويختتم المنتدي فعالياته اليوم السبت بعد انتهاء جلسات الاستماع والحوار التي استمرت نحو أربعة أيام متتالية.