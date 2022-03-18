غرفة الحبوب: تدخل الرئيس لتحديد سعر الخبز السياحي سيحد من التلاعب

قالت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص تحديد سعر رغيف الخبز السياحي، جاء انتصارا للمواطن وسيحد من التلاعب أو زيادة الأسعار غير المبررة.

واعتبرت الغرفة في بيان لها، أن هناك نجاحا من جانب الدولة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان»، المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.

وقال طارق حسانين رئيس الغرفة، إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة لتحديد سعر الخبز السياحي يعد انتصارا للمواطن لطرح رغيف خبز بسعر عادل يضمن حق المواطن وأيضا المنتج.

مخزون القمح

من جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس الغرفة أن مخزون القمح يكفي لفترات طويلة، كما أنه من المتوقع حصول الحكومة على ما يقرب من 6 ملايين طن قمح محلى من المزارعين خلال الموسم الذي سيبدأ اعتبارا من بداية شهر أبريل المقبل، وذلك بعد توجيهات الرئيس بصرف حافز إضافي عن كل أردب قمح للمزارعين.

وأكد أن موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، يضاف إلى أسعار التوريد المحددة سابقا، ما سيجعل المزارعين يقبلون على توريد القمح المحلى للجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين، ويعزز الاحتياطي الاستراتيجي لفترات طويلة، وذلك بالتوازي مع نجاح وزارة التموين في توفير كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان»، بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.

وأضاف عبد الغفار السلامونى أن الطاقة التخزينية للأقماح لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية زادت بشكل كبير نتيجة توسع الوزارة في إنشاء العديد من الصوامع والشون المطورة حتى وصلت السعة التخزينية للأقماح داخل «الصوامع الداخلية»، إلى أكثر من 5.4 مليون طن، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية‪.