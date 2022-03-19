الأمم المتحدة تعلن مقتل 847 مدنيا ونزوح 1.5 مليون طفل من أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، عن مقتل 847 مدنيا على الأقل في أوكرانيا، منذ بدء الحرب، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت منظمة اليونيسيف، التابعة للأمم المتحدة، نزوح 1.5 مليون طفل من أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية: «أوقعنا خسائر في صفوف القوات الروسية في محيط كييف وزاباروجيا، وأوقفنا تقدم القوات الروسية نحو العاصمة كييف»، فيما يستهدف القصف الروسي الجزء الغربي من العاصمة كييف.

العملية العسكرية الروسية تعطل 30% من الاقتصاد الأوكراني

وأشار وزير المالية الأوكراني، إلى أن العملية العسكرية الروسية عطلت 30% من الاقتصاد الأوكراني.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سويسرا بتجميد أرصدة النخبة الروسية.