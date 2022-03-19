نجوى فؤاد: عشت 4 سنوات في أوضة.. وندمت على دخولي الوسط الفني «فيديو»

اعترفت الفنانة نجوى فؤاد، بأنها تشعر بالندم بسبب عدم الإنجاب واتجاهها إلى الفن، واشتكت من قلة التواصل بين أفراد الوسط الفني خلال هذه الفترة، متابعة: «بنغيب عن بعض كتير، ومش بشوفهم إلا لما حد بيموت وحد رايح يتدفن لابسين الأسود وبيتصوروا ويتكلموا كلمتين عن اللي راح، طب ليه مكلمتهوش وهو حي؟! مسألتوش عليه وشوفتوه تعبان من ايه».

عشت في أوضة 4 سنين

أضافت فؤاد، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة MBC مصر: «في السنوات الأخيرة ندمت أني دخلت الوسط الفني وما أنجبتش وضحيت بدراستي وأهلي في الإسكندرية وجيت هنا وعشت في غرفة لمدة 4 سنوات، لحد ما خرج لي مستخرج رسمي وتزوجت من أحمد فؤاد حسن ووقفني على أرض صلبة رغم أنه أكبر مني بـ25 عاما».

سر طلاقها من أحمد فؤاد حسن

وتابعت: «طلب مني أخلف قلت له لأ عشان مكنش في جيم ونحت وشفط، وقلت له لو جيبت لك عيال هقعد في البيت، أنت قلت لي هنجمك ولما رفضت قالي ماما عاوزة أولاد، وبعدها تزوج وأنجب ولدا وبنتا».

وفي وقت سابق، كشفت نجوى فؤاد، تطورات حالتها الصحية، موضحةً أنه لا يمكنها التحرك بشكل طبيعي، معربة عن معاناتها من الوسط الفني بسبب عدم السؤال عنها.

وأشارت، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنها تبدأ جلسات العلاج الطبيعي، إذ أنها تعاني من انزلاق غضروفي، ولا تستطيع الحركة لذلك تجلس معظم وقتها في السرير لا تتحرك.