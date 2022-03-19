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روسيا: دمرنا 1443 دبابة ومدرعة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية

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سحر المكاوى
08:16 م | السبت 19 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا تحاول اتهامها بهجمات مزعومة للضغط على الناتو لفرض منطقة حظر طيران.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: «دمرنا 1443 دبابة ومدرعة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية، منوهة بأنه تم إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية اليوم». 

تدمير 59 موقعا عسكريا أوكرانيا اليوم 

وتابعت أنه تم تدمير 59 موقعا عسكريا أوكرانيا اليوم، مشيرة إلى أن سلطات أوكرانيا تريد استهداف البعثات الدبلوماسية الغربية في لفيف ثم تتهمنا. 

أوكرانيا تهدد بعدم تصدير القمح 

ودعت السلطات الأوكرانية الصين لإدانة العدوان الروسي، وقال مستشار رئيس أوكرانيا، إنه إذا استمرت الحرب فإن أوكرانيا لن تكون قادرة على تصدير الحبوب إلى العالم.

 

 

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بقلم سحر المكاوى