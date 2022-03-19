الغباري: إعادة طابا لمصر مرة أخرى جاءت نتيجة مخطط ناجح

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني سابقا، إن الدروس المستفادة من إعادة طابا إلى مصر مرة أخرى جاءت نتيجة عمل مخطط ناجح للقيادة السياسية، لافتا إلى أنه وبعد هزيمة نكسة 1967 وقبيل حرب أكتوبر تم الأخذ بجميع الأسباب الدافعة للنجاح والتفوق العسكري على إسرائيل.

الغباري: أنور السادات كان له رؤية قوية وصائبة

وأضاف «الغباري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس محمد أنور السادات كان له رؤية قوية وصائبة لإعادة أرض سيناء مرة أخرى، وتم تحرير الأرض بالقتال لمسافة وصلت لـ30 كيلو مترا، «هنا فيه فايدتين، العالم هيقف معانا والعدو الإسرائيلي عرف أننا لينا قوة وقدرة في إعادة الأرض من منطلق القوة، وقدرنا نحرر الأرض».

الغباري: إسرائيل وفي أعقاب إعادة مصر لأرض سيناء غيَّرت الحدود للفوز بطابا

وأوضح أن إسرائيل وفي أعقاب إعادة مصر لأرض سيناء غيَّرت الحدود للفوز بطابا، ولكن وعندما حدث الانسحاب من سيناء في 25 أبريل 1982 فلم ينسحبوا من منطقة طابا، حتى بدأت مصر بجزء ثالث من تحرير الأرض وهو المفاوضات والتحكيم، «مروحناش على المحكمة الدولية لأننا ملناش أي سيطرة فيها واللعب فيها بيكون بسهولة، ولذلك لجأنا للتحكيم».

وأكد أن مصر قدمت كل الوثائق التي تؤكد أحقية مصر في أرض سيناء خاصة طابا، «فاجأناهم بالوثائق وبالتالي أخدنا التحكيم لصالحنا واستردينا طابا كاملة ومن هنا الرسالة أن أي شبر في أرض مصر يجب أن يعود ليها مهما حصل وده بفضل العمل بالتخطيط».