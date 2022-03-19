الإسكان الاجتماعي: فتح باب حجز الوحدات إلكترونيا غدا

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه ومع بداية يوم الغد، فسيتم فتح الباب لحجز وحدات سكن ودار مصر وجنة إلكترونيا لمتقدمي الإعلان الأول، لافتة إلى أنه تم مد فترة التقديم الإلكتروني أكثر من مرة حتى يستطيع الجميع رفع مستنداتهم، «عندنا أكثر من 28 ألف واحد رفع المستندات بتاعته».

عبدالحميد: كلهم ليهم الحق في التقديم

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبالنسبة للمواطنين المتقدمين الذين دفعوا المقدمات بلغ عددهم 30 ألف شخص، أما وبالنسبة للمواطنين الذين رفعوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني فبلغ عددهم 28700 ألف مواطن، «دول كلهم ليهم الحق في التقديم، وكل واحد هيقدم في المشروع اللي هو عايزه».

المشروع في البداية أعلن عن 7 آلاف وحدة سكنية

وأوضحت أن المشروع في البداية أعلن عن 7 آلاف وحدة سكنية، وبعد وجود إقبال كبير من قبل المواطنين تم مد المدة مع زيادة الوحدات المطروحة إلى 19 ألف وحدة في 15 مدينة جديدة بأماكن متنوعة، «إحنا فاتحين من بكرة الساعة 9 صباحا للي كانوا مقدمين في الإعلان السابق قبل ده ومسحبوش فلوسهم وهيختاروا الأول قبل الآخرين».

وأكدت أنه واعتبارا من يوم الاثنين فسيبدأ بمشروعات سكن مصر يومي الاثنين والثلاثاء، ثم دار مصر الأربعاء والخميس، ثم جنة ستكون يومي 27 و28، أما وبالنسبة ليومي 29 و30 من الشهر الجاري فسيتم تخصيصهم للعملاء الذين لم يستطيعوا الحجز، «ممكن الناس تعاود الدخول للي محالفهوش الحظ ويقدروا يقدموا».