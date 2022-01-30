سامو زين ينشر فيديو ترويجي لأغنيته الجديدة «بسيطة»: تدعو للتفاؤل

أطلق الفنان سامو زين، مقطع ترويجي لـ أغنيته الجديدة «بسيطة»، التي تدعو للتفاؤل، وذلك من خلال القناة الرسمية له عبر منصة «يوتيوب».

ونشر الفنان سامو زين، مطلع أغنية «بسيطة»، الذي يقول: «بسيطة بسيطة وبلاش تحسبها كتير».

طرح أغنية بسيطة

ومن المفترض أن يتم إطلاق أغنية «بسيطة» كاملة خلال الأيام المقبلة، عبر منصات السوشيال الميديا الخاصة بالشركة المنتجة.

وتفاعل عدد من المتابعين، مع الجزء الترويجي لأغنية «بسيطة» لـ سامو زين، وعلق أحدهم: «أغنية بسيطة جميلة جدا، وبحب أسمعها دايما أول ما أحس أني أخدت مقلب»، وعلق آخر: «مبدع دومك تحية ليك من العراق»، وقال آخر: «كتير حلو بيجنن أنت دائما مبدع كالعادة».

وقدم سامو زين، خلال العام الماضي، أغنية «ست الناس» في عيد الأم الماضي، عبر منصات السوشيال ميديا، من كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل.

كلمات أغنية ست الناس

وتقول أغنية ست الناس:

يا ست الناس أنا واقع .. وفي الحقيقة وفي الواقع

لو كان الجو ده ساقع !! .. بشوف عيونك اتدفى

يا أغلى ما ليا طلباتك .. خلاص انسى اللي فاتك

من النهاردة بادئه حياتك !! مكانك عندي مالي الكفة

أيامي مبتحلاش إلا بيكي .. وحياتي خلاص واقفة عليكي

ده أنا ليل نهار بتعب عشانك !! ومش هعيش غير ليكي

يا ست الحسن أنا ناوي.. هعيشلك عمري أنا غاوي

ما بنا حياه وحكاوي !! .. وبكره هيحلى وياكي

علاء الدين ومصباحه .. ما بين إيديكي أفراحه

وانسى الهم وجراحه !! .. وعيشي معايا في الجنة

أيامي مبتحلاش إلا بيكى .. وحياتي خلاص واقفة عليكي

ده أنا ليل نهار هتعب عشانك !! ومش هعيش غير ليكي