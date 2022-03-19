التموين: منافذ الدولة لم ترفع أسعار السلع بفضل المخزون الاستراتيجي

أكد الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد أول وزير التموين ورئيس، توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية والتكميلية والبديلة على مستوى المحافظات، مشددًا على عدم زيادة أسعار السلع في منافذ الدولة بفضل المخزون الاستراتيجي، رغم حدوث زيادات سعرية في السوق.

العشماوي: 40 ألف منفذ تابع لوزارة التموين

وأضاف «العشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أن منافذ وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشبكة فروع جمعيتي والبدالين التموينين يبلغ عددها 40 ألف منفذ، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة: «أسعار السلع في تلك المنافذ لم تتغير، وبسبب رمضان خفضنا أسعار السلع الأساسية بما يوازي من 20 لـ30%».

العشماوي: الدولة تتدخل لمنع الزيادات غير المبررة

وتحدث عن حدوث زيادات سعرية غير مبررة بالسلاسل التجارية الخاصة، لأنها تمتلك مخزونًا من دون الحاجة للاستيراد خلال الفترة الماضية، و«بالتالي هناك بعض التجار الذين استفادوا من التحركات السعرية العالمية والتضخم واستغلوا الأزمة، الدولة ليها أنياب بتتدخل عند الحاجة عندما تكون هناك زيادات غير مبررة».

وأكد أن السلع ستظل بأسعار متفاوتة على مستوى العالم، وبدأت الدولة حاليًا عرض أوزان وعبوات مختلفة حتى تتوافق مع احتياجات المستهلكين من السلع الرئيسية: «الحكومة نجحت إبان أزمة كورونا، ولم نشهد أي نقص من أي سلعة في حين وجود نقص كبير في السلع بالأسواق الخارجية العالمية».

وتابع: «بدأت السوق تستجيب والأسعار تنضبط في ظل تواجد الدولة على الأرض وزيادة المعروض من السلع، وآليات الدولة أقوى من آليات السوق، وهذا كان واضحًا في رغيف الخبز الحر».