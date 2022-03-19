المبادرة تواصل جهودها لتخفيف العبء ورفع المستوى المعيشى للمواطنين فى المحافظات

تواصل مبادرة «حياة كريمة» أعمالها فى جميع أنحاء الريف المصرى من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال نشر القوافل الطبية، وإنشاء المجمعات الخدمية والمستشفيات والمدارس، وتوصيل خطوط المياه الصالحة للشرب، ومشروعات الصرف الصحى، وتوصيل الغاز الطبيعى، وغيرها من المشروعات التى تهدف إلى التطوير وتحقيق التنمية من أجل الارتقاء بالمواطن.

انطلاق «التعليم حياة» فى بنى سويف لتوفير بنية تكنولوجية للمدارس

ففى محافظة بنى سويف، انطلقت المرحلة الثالثة من فعاليات مبادرة «التعليم حياة» بالتعاون بين مؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «فودافون مصر» لتنمية المجتمع، من أجل توفير بنية تكنولوجية للمدارس، وتزويدها بخدمة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر وعمل توعية للطلاب والمعلمين والأهالى بشأن التكنولوجيا والرقمنة والخدمات التعليمية المتوفرة على شبكة «تعليمى»، بحسب ما أعلنته المبادرة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وضمن «التعليم حياة»، انطلقت المبادرة بمدارس مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وجرى تركيب 50 جهاز كمبيوتر فى 5 مدارس، وتوصيل خدمة الإنترنت فى مدرسة الشهيد زكريا عوض الله بقرية الزيتون، ومدرسة الرياض تعليم أساسى، ومدرسة الفنية بنات بمجمع الرياض، ومدرسة دلاص تعليم أساسى، ومدرسة الشهيد أحمد ناجى، على أن يتم استكمال العمل بالمدارس لبدء عملية التشغيل، وتفعيل عدة مبادرات بواقع 20 يوم عمل للمبادرة بنطاق قرى «حياة كريمة».

فلاتر مياه بالمجان وصناديق مواد غذائية فى الغربية

وفى محافظة الغربية، جرى تركيب 100 فلتر مياه بمنازل المستحقين بقرى «حياة كريمة» بالمجان تماماً بالتعاون مع شركة «الفارس» لأنظمة معالجة المياه. وأوضحت المحافظة أنه تم الانتهاء من تركيب 56 فلتر مياه فى عزبة عويس، وقرية كفر سنباط، وعزبة مشرف، وقرية كفر شاهين، وكفر نواى، وقرية كفر الديب، وقرية نهطاى، وقرية السملاوية، وقرية كفر الدغايدة، وقرية كفر ابرى، على أن تركب باقى الفلاتر فى القرى المستحقة فى الأيام المقبلة.

وفى سياق متصل، أعلنت لميس مكى، المنسق المركزى بغرفة العمليات المركزية لمبادرة «حياة كريمة» توزيع مليون كرتونة تضم سلعاً غذائية فى 5 محافظات، مشيرة إلى توجيه 6 آلاف كرتونة للمخازن الاستراتيجية بالمحافظات المختلفة مع استكمال ملء كل المخازن، مضيفة أن محافظة الغربية بها 8 مراكز تُوزَّع الكراتين من خلالها، مبينة أن 200 ألف كرتونة وُزِّعت على الأسر الأكثر احتياجاً بحسب الإحصائيات التى تقدم للهيئات الحكومية مثل وزارتى التخطيط والتضامن.

«الصحة» تطلق قوافل طبية للكشف والعلاج المجانى فى الجيزة والدقهلية وجنوب سيناء والغربية ودمياط

وعلى صعيد الرعاية الصحية، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، فى منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أمس، إطلاق قوافل طبية مجانية، للكشف وعلاج مختلف المواطنين، فى عدد 5 محافظات، شملت الواحات البحرية بالجيزة، والروضة بالدقهلية، والنواردية بمركز فارسكور بدمياط، وكفر دومنتو بمركز المحلة ثان بالغربية، ووادى الأسباعية العليا ووادى سعال بمركز سانت كاترين بجنوب سيناء، وتضمنت الكشف الطبى خدمات تنظيم الأسرة، والنساء والولادة، والأطفال، والأنف والأذن، والباطنة، والقلب، والرمد، والأسنان، والعظام والجلدية والجراحة وخدمات الأشعة والتحاليل، كما توفر صيدليات بها مختلف الأدوية لصرف العلاج مجاناً للمواطنين.

كما أطلقت «حياة كريمة» قافلتين طبيتين بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فى عدد من المحافظات، أمس وأمس الأول، بينها محافظتا الشرقية والبحر الأحمر، بهدف توفير الفحص الطبى للمواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، منها النساء والتوليد، والأنف والأذن والأطفال، وغيرها من التخصصات الطبية الأخرى، دون أى مقابل مادى، إلى جانب توفير العلاج المجانى للمواطنين، وفقاً لبيان وزارة الصحة.

وعقب توقيع الكشف الطبى على المواطنين يجرى تحويل الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية إلى المستشفيات، وجاءت التخصصات الطبية للقافلتين الطبيتين كالتالى: الجلدية، والأنف والأذن، والأطفال، والباطنة، والنساء والتوليد، والعظام، والرمد، والجراحة، والأسنان، والقلب، وخدمات الأشعة والتحاليل، وتنظيم الأسرة.

وفى البحر الأحمر أيضاً، نظمت جامعة طنطا ومؤسسة «صناع الخير» للتنمية والجامعة البريطانية، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة، قافلة طبية موسعة على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين، ووقعت الكشف الطبى على 2350 شخصاً من أهالى رأس غارب، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالى.

وأكد الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن قافلة رأس غارب شملت تقديم خدمات طبية علاجية فى 11 تخصصاً طبياً مختلفاً، فيما قال هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة «صُناع الخير» للتنمية، إن قافلة رأس غارب بالبحر الأحمر هدفت إلى تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية وتسليم نظارات طبية شُخِّص الاحتياج لها.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن تلك القافلة تأتى فى إطار التعاون الدائم مع جهات الدولة المختلفة لتقديم خدمات علاجية ذات جودة بالمجان تماماً لغير القادرين فى أماكن معيشتهم، وتتشارك مؤسسة «صُناع الخير» فى القافلة بتنفيذ مستشفى ميدانى كامل فى مجال الكشف على أمراض العيون بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة «عنيك فى عنينا» للحد من مسببات العمى.

وهذه ليست المرة الأولى التى تطلق فيها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قوافل طبية لتوفير العلاج والكشف الطبى للمواطنين، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، فسبق أن أطلقت المؤسسة 3 قوافل طبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان فى شهر فبراير الماضى، بمحافظات البحر الأحمر وأسوان والإسكندرية، وفى 8 مارس الجارى أطلقت المؤسسة 4 قوافل طبية فى عدد من المحافظات الحدودية فى مصر، وتحرص دوماً هذه القوافل الطبية على أن تضم عدداً كبيراً ومتنوعاً من التخصصات الطبية، حتى تتمكن من توفير الخدمة الطبية لأكبر عدد من المواطنين.