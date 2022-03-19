تركيب حوالي 150 وصلة مياه بالفيوم ضمن «حياة كريمة»

قال هانى كمال، منسق عام ملتقى المصريين بالكويت «شباب الخير»، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، وهي مؤسسة مشهرة في مصر منذ عام 2019، إن المؤسسة تميل للعمل الخدمي، وإطلاق المبادرات الإنسانية طوال الوقت، وخاصة في أوقات الأزمات العالمية، حيث إنه وقت أزمة فيروس كورونا، على مستوى العالم، تم عمل حملة كبيرة في الكويت، والتي استهدفت أكثر من 13500 وجبة، على المصريين بجانب عدد من الجنسيات الأخرى، وهي كانت واحدة من المبادرات الإنسانية التي شهدت مجهودا كبيرا من أفراد المؤسسة.

توصيل الأدوية للمصريين المصابين بفيروس كورونا

ليس ذلك فقط، بل جمعت مؤسسة «شباب الخير» في الكويت، عددا من الشباب واستخراج تصاريح تحرك لهم أوقات الحظر، كي يتواصلوا مع المصريين الذين يحتاجون إلى مساعدة، سواء توصيل الأدوية للمصريين المصابين بفيروس كورونا، أو المصريين الذين تعرضوا للعزل عن أهلهم، ويحتاجون لمساعدة في الحصول على الطعام، وغيرها من المبادرات خلال هذه الفترة.

وعن دور الملتقى خلال الحرب الروسية- الأوكرانية، أوضح «كمال» خلال حديثه لـ «الوطن»، أنه ضمن مجموعة من المصريين بالخارج، مشتركين في جروب «خلينا سند لبعض»، وهو جروب يضم عددا كبيرا من المصريين بالخارج، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وكان دوره يختص بنقل البيانات والمعلومات وآخر تحركات الدولة المصرية ووزيرة الهجرة، فى مساعدة العالقين فى أوكرانيا، ونشرها على الصفحة الشخصية له عبر «فيس بوك»، وعبر جروبات الواتس آب المشترك بها مع الجاليات المصرية فى أكثر من دولة مضيفة.

توزيع كراتين رمضان وبطاطين وهدايا للأطفال

وأشار إلى دوره كحلقة وصل بين وزارة الهجرة والمصريين فى الكويت، والذين لديهم أولاد يدرسون فى أوكرانيا، وكان يعمل طوال الفترة الماضية وحتى الآن، في متابعة تطورات الوضع في أوكرانيا، ودور الدولة المصرية في إجلاء المصريين الدارسين والمقيمين في أوكرانيا، لطمأنة أهاليهم فى الكويت.

ولفت «كمال» إلى دور المؤسسة فى عمل حملات ومبادارت لتنظيم العملية الانتخابية، وذلك أثناء الانتخابات الرئاسية والتعديلات الدستورية، من خلال توفير وجبات ووسائل النقل للمصريين بالكويت، وذلك بالتعاون مع الجالية المصرية والسفارة فى الكويت.

كما نوه منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، بدور المؤسسة في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم تركيب حوالي 150 وصلة مياه في قرى محافظة الفيوم الأكثر احتياجا، وحملة «نقطة تحول»، من خلال توزيع 150 كرسيا متحركا لذوي الهمم في مصر، وتوزيع كراتين رمضان وبطاطين وهدايا للأطفال، أثناء الاحتفال بيوم اليتيم فى مصر.