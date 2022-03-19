محدش يغشك.. اتعلم تحسب مصنعية الذهب بنفسك

قال عمرو المغربي، خبير صناعة الذهب، إنَّ قرار الشعبة اليوم خاص بعدم زيادة سعر مصنعية جرام الذهب خلال العام الجاري، وليس توحيد المصنعية.

سعر مصنعية جرام الذهب في مصر.. يتفاوت من محل صاغة لآخر

وأضاف «المغربي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المصنعية تختلف من محل صاغة لآخر أو من شركة ذهب لأخرى، وكذلك من عيار أو جرام ذهب لآخر، وفقاً للجهد المبذول في تشكيل قطعة الحلي، والموديل والماركة و«الفينيش» واختلاف أشكال الخواتم والأساور والحلقان والسلاسل، والعديد من العوامل التي يستحيل معها تثبيت سعر مصنعية الجرام.

أسعار المصنعية لماركات الذهب المستوردة أعلى.. و«الإيطالي» الأكثر تكلفة

كما أشار إلى أنَّ مصنعية جرامات الذهب للمشغولات المستوردة تفوق مثيلتها المحلية بكثير، خاصة ماركات الذهب الإيطالي والهندي، حتى إنَّ رسوم الشحن والاستيراد والدمغة أعلى من المحلي، وبذلك يصعب على المستهلك، إن لم يكن من المستحيل معرفة كيفية حسابات مصنعية جرامات الذهب.

لا يوجد سعر مصنعية ثابت أو موحد لكل المشغولات الذهبية

أكد «المغربي»، أنَّه لا توجد مصنعية موحدة حتى في نفس محال الصاغة أو شركة الذهب تنتج العديد من قطع الحلي مختلفة الأشكال ومتفاوتة في سعر المصنعية للجرام، والمستهلك يميل عند الشراء لما يتوافق مع ذوقه الخاص، وتحديد سعر المصنعية متروك للصائغ الذي يقوم بتدوينه في الفاتورة منفصلاً عن سعر جرام الذهب، أو يدون «سعر الجرام شامل المصنعية والدمغة والضريبة».

مصنعية الذهب الأبيض أعلى من الأصفر.. لماذا؟

لفت خبير صناعة الذهب، إلى أنَّ المصنعية تختلف بحسب الشغل المبذول في قطعة الحلي، وبالتالي فإنَّه رغم توحيد سعر جرامات الذهب الأبيض والأصفر، إلا أنَّ مصنعية الأول الأغلى، أي جرام الذهب الأبيض، نظراً لارتفاع تكاليف تصنيعه.