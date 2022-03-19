رئيس شركة تشغيل ممشى أهل مصر: متنفس جيد للمصريين

قال جورج دميتري، رئيس الشركة المختصة بتشغيل ممشى أهل مصر، إن الممشى متنفس جيد للشعب المصري، لافتا إلى أن شركته تقوم بإدارة هذا المكان بشكل عالمي في الإدارة مع تقديم خدمات لكل مستويات الشعب على حده، متابعا: «بنقدم خدمات لكل الزائرين عشان الكل يكون مبسوط».

دميتري: الممشى به الكثير من الأسعار المختلفة

وأضاف «دميتري»، خلال تقرير مصور له خارجيا ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن الممشى به الكثير من الأسعار المختلفة حتى يتواكب مع زوار الممشي، متابعا: «فيه كل الأنواع الخاصة بالأسعار، وبتتراوح بين اللي عايز يقعد في حتة غالية أو رخيصة أو اللي جاي يتمشى واللي عايز يركب مراكب نيلية ونشاطات رياضية ومسرحية وفعاليات».

الشركة تقوم بصيانة وتنظيف وتوفير الأمن للزائرين

وأوضح أن الشركة تقوم بصيانة وتنظيف وتوفير الأمن للزائرين عبر شركات أمن متخصصة، متابعا: «محتاجين الوجه الحضاري يفضل موجود في مصر، والحاجة اللي بدأت كويسة لازم تستمر كويسة، وبنقول للزائرين إن المكان ده بتاعكم مش بتاعنا، وإحنا موجودين هنا عشان نخدمكم».

وأكد أن المكان به كل ما يحتاجه الزائرون من مطاعم وكافيتريات ومحلات في متناول الجميع للهدايا والمزارات السياحية والكافيهات تمتد على مسافة 1.8 كيلومتر، مستطردا: «هيبقي فيه أيام رياضية وأيام حفلات، وإمبارح عملنا افتتاح وكان فيه مغنين في كل مكان وكان المشهد رائع لكل المصريين».