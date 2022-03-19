مدير صندوق مكافحة الإدمان: جسدنا رحلة المخدرات بشكل قصير وإبداعي

قال الدكتور أيمن عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حصول مبادرة «أنت أقوى من المخدرات» على المركز الثالث من مسابقة دبي لينكس العالمية سببها نجاح الحملة في رحلتها الصغيرة، وفي رمضان الماضي حصلت على جائزة عالمية قيمة متعلقة بالجانب الإبداعي لتلك الحملة، متابعا: «الحملة جسدت رحلة المخدرات من بدايتها لنهايتها في شكل قصير وإبداعي».

زيادة الطلب على العلاج من الإدمان

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن تلك المسابقة يتقدم لها العديد من المؤسسات الدولية والحملة الإعلانية كانت ذات بصمة قوية، لا سيما وأنها ساهمت في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان بنحو 4 أضعاف، مستطردا: «الطلب زاد بنسبة كبيرة على العلاج من الإدمان».

وأوضح أن المبادرة وخلال الفترة المقبلة، تقوم بسلسلة أخرى من تلك الحملة الإبداعية، لا سيما وأن كلية الإعلام بجامعة القاهرة أنتجت بحثا كاملا بين الشباب وتبين من خلال البحث أن هناك أثرا طيبا بين الشباب والحملة وتأثيرها بالشكل الإيجابي على حياتهم.

توفير برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان

وأشار مدير صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم توفير برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان؛ سواء تمكين اقتصادي أو قروض لدعم المتعافين بجانب توفير فرصة عمل لهم من خلال تدريبهم داخل مركز علاج الإدمان، كما تعقد ندوات دينية وأمسيات ثقافية للمتعافين من الإدمان بشكل مستمر.