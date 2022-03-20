أستاذ بجامعة القاهرة: التجربة المصرية في التشييد والبناء طفرة تستحق التصدير

قال الدكتور محمد فريد، عضو هيئة التدريس بكلية التخطيط العمراني والإقليمي بجامعة القاهرة، وعضو مجلس شعبة العمارة بالنقابة العامة للمهندسين‏، إن عام 2014 كان بوابة الانطلاق للدولة المصرية في عملية التحول من الطرق التقليدية إلى الطرق الابتكارية في التنمية البناء من خلال التكنولوجيا والتحولات الرقمية.

فريد: الدولة المصرية حققت طفرة في تكنولوجيا التشييد والبناء

وأوضح «فريد» في تصريحات تليفزيونية، أننا كنا نعاني من عدم مواكبة العالم قبل 2014، ولكن حاليا ظهر الاختلاف جليا في شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، بما يؤكد على أن الدولة المصرية حققت طفرة في تكنولوجيا التشييد والبناء تستحق التصدير، وفي طريقها لريادة ثقافة البناء والتشييد للدول الإفريقية ضمن مفهوم التنمية الشاملة الذي تتبناه الدولة المصرية.

فريد: إنشاء ما يقرب من 21 مدينة جديدة بتكلفة 160 مليار جنيه

وأضاف «فريد» أن هناك ضرورة لترشيد عملية الاستيراد والاستهلاك للسلع غير الضرورية في ظل إنشاء ما يقرب من 21 مدينة جديدة بتكلفة 160 مليار جنيه، بالإضافة لـ903 آلاف وحدة سكنية يجري تنفيذها بتكلفة 390 مليار جنيه، لافتا إلى أن دول العالم تتأثر بما يحدث الآن من صراعات.

فريد: مصر لديها موارد لا مثيل لها

وأشار «فريد» إلى أن الدولة المصرية لديها موارد ومميزات لا مثيل لها، ولكن يجب علينا جميعا أن نجيد التعامل مع تلك الموارد واستهلاكها بشكل مستدام يضمن الحفاظ عليها وعدم إهدارها، موضحا أن الرئيس السيسي أكد على ذلك خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك على التحول التكنولوجي في طرق التشييد والبناء.

وأكد عضو هيئة التدريس بكلية التخطيط العمراني والإقليمي بجامعة القاهرة، على أن العالم يمر بمرحلة صعبة في ظل الصراعات بين الدول الكبرى، واستنفاذ موارد بعض الدول لصالح دول أخرى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في كل تلك الظروف تواصل البناء والتنمية وتحافظ على سيادتها.