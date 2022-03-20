روما تستنكر تهديدات وجهها دبلوماسي روسي لـ إيطاليا

استنكرت روما، تهديدات وجهها دبلوماسي روسي لـ إيطاليا بسبب دعمها للعقوبات الغربية على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء أمس السبت، دعم باريس لـ«كييف» واستعداد بلاده لبذل المزيد من الجهود مع شركائها الأوروبيين.

بدوره، أعلن سفير بيلاروسيا لدى كييف إيجور سوكول أن مجموعة الدبلوماسيين البيلاروسيين الأخيرة، التي تكونت من 11 شخصا وأفراد عائلتين دبلوماسيتين، غادرت أراضي أوكرانيا خلال اليومين الماضيين.

وقال سوكول، في حوار مع قناة «إس تي في» التليفزيونية البيلاروسية، إن الجانب الأوكراني لم يتمكن من توفير الأمن على الممر الذي وفره باتجاه بيلاروسيا، ولهذا السبب تم الذهاب إلى مولدوفا.

أوكرانيا تغلق جميع الحسابات المالية للسفارة البيلاروسية

وأشار الدبلوماسي البيلاروسي، إلى أن الجانب الأوكراني أغلق جميع الحسابات المالية للسفارة، وخلق ظروفا لا تطاق، موضحا أنه كانت هناك تهديدات مستمرة بالعنف الجسدي.

تحذير روسي من أخطار انجراف ألغام قرب موانئ البلاد

من جانبها، قالت وسائل إعلام أوكرانية، إنه تم إجلاء أكثر من 6600 شخص من المناطق الساخنة، فيما حذرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية من الأخطار الناجمة عن إمكانية انجراف ألغام نشرها العسكريون الأوكرانيون قرب موانئ البلاد باتجاه مضيق البوسفور، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال «الأمن الفيدرالي»، لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إن نحو 420 لغما بحريا من أنواع عفا عليها الزمن نشرتها القوات البحرية الأوكرانية لحجب الممرات المائية المؤدية إلى ميناء أوديسا و3 موانئ أخرى في البحر الأسود.