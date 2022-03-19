عاجل.. أوكرانيا تعلن إجلاء 6623 شخصا اليوم عبر الممرات الإنسانية

أعلن مسؤول أوكراني، أنه جرى إجلاء 6623 شخصا اليوم، من المدن المحاصرة عبر الممرات الإنسانية، فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة، مقتل 847 مدنيا على الأقل في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

ونوهت السلطات الأوكرانية، إلى مقتل 228 شخصا في كييف، منذ بداية الهجوم الروسي.

فى السياق، أعلن مجلس الأمن القومي الأوكراني، أن كييف ستتسلم المزيد من صواريخ جافلين وستينجر الأمريكية خلال أيام.

الاتحاد الأوروبي: روسيا قد تستخدم أسلحة دمار شامل

وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن روسيا قد تستخدم أسلحة دمار شامل مع استمرار صمود قوات أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال في تصريحات في وقت سابق، إن انتصار روسيا في الحرب الأوكرانية من شأنه بدء عصر الترهيب.