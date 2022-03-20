القوات الروسية تقصف مستشفى في مدينة تشيرنيهيف

قصفت القوات الروسية، مستشفى في مدينة تشيرنيهيف الواقعة في شمال أوكرانيا، وقال رئيس البلدية فلاديسلاف أتروشينكو، إن القصف المدفعي يتواصل، ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين والأطفال والنساء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية، مساء أمس السبت.

وأوضح أتروشينكو، في بث تليفزيوني، أن المدينة تعاني من كارثة إنسانية محضة، مشيرا إلى عدم وجود كهرباء وتدفئة وماء، والبنية التحتية للمدينة مدمرة بالكامل.

وكشفت «كييف»، أمس السبت، أن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأمريكية في غضون أيام تتضمن صواريخ «جافلين» و«ستينجر»، فيما شهدت مدينة «ميكولايف» غارات جوية روسية مكثفة، أمس السبت، فيما قالت وسائل إعلام أوكرانية إنه تم انتشال 50 جثة من قاعدة عسكرية.

بدوره، كشف كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير يزيلنسكي، إجلاء 6623 شخصا من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية.

«موسكو» تعلن فتح 10 ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية

بدورها، أعلنت موسكو، فتح 10 ممرات إنسانية في: «كييف» و«ماريوبول» و«تشرنيجوف» و«سومي» و«خاركوف»، فيما وافقت أوكرانيا على 3 منها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافائيل جروسي، إن الوكالة تواصل المشاورات بهدف الاتفاق على إطار عمل بشأن أمن وسلامة المنشآت النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى إبلاغ «كييف»، الوكالة بأنها أعادت توصيل أحد خطوط الطاقة الثلاثة الرابطة محطة «زابوريجيا» بشبكة الكهرباء والتي فُصلت سابقا.

«بكين»: عقوبات الغرب على موسكو صارت شائنة

سياسيا، قال نائب وزير الخارجية الصيني «لي يو تشينج»، إن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على موسكو صارت شائنة بشكل متزايد، وأيد المسؤول الصيني، الموقف الروسي المتعلق بحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأشار «تشينج»، في منتدى أمني في بكين، إلى أن «الناتو» يجب ألا يتوسع شرقا مما يجعل قوة نووية مثل روسيا محاصرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.