عاجل.. ألمانيا: إرسال أسلحة وصواريخ ستينجر إلى أوكرانيا

أعلنت السلطات الألمانية، إرسال أسلحة وصواريخ ستينجر إلى أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية، التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي.

انفجاران في مستودع لمشتقات النفط في مدينة روفينكي

وكان مصدر في ممثلية جمهورية لوجانسك الشعبية في لجنة مراقبة وقف النار، قال في وقت سابق، إن النيران اشتعلت بحوالي 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي بالجمهورية.

وكان انفجاران وقعا أمس السبت، في مستودع لمشتقات النفط في مدينة روفينكي، واندلع حريق فيه، ما أسفر عن عن إصابة عدة أشخاص.

لوجانسك: حريق خزان الوقود ناجم عن صاروخ أوكراني

من جانبها، قالت سلطات لوجانسك الانفصالية، إن حريق خزان الوقود ناجم عن صاروخ أوكراني. وتسبب قصف القوات الأوكرانية، بتضرر أنبوب نقل الغاز، وهو ما تسبب بانقطاعه عن المنازل في قريتي: كيروفسك وبيرفومايسك في لوجانسك.

وكانت القوات الأوكرانية، أطلقت في وقت سابق، النار 10 مرات على لوجانسك مستهدفة 8 مراكز سكنية هناك.

ويناقش وزراء خارجية مجموعة الـ7، التي تضم في عضويتها الولايات المتحدة الأمريكية-ألمانيا-فرنسا-بريطانيا-اليابان-إيطاليا-كندا، اليوم الأحد، الوضع في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، لقناة «إن أتش كيه» اليابانية، إن وزراء خارجية المجموعة سيجتمعون عبر الإنترنت في جلسة طارئة بشأن الأزمة الأوكرانية، مضيفا إن تصرفات موسكو غير مقبولة على الإطلاق لأنها تنتهك بوضوح القانون الدولي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الصيني «وانج يي»، إن سياسة العقوبات لن تحل الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.