سيدة تنهي حياة طفلة لسرقة «حلقها» بالمنيا.. وضعت جثتها في قطار «فيديو»

ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة استدرجت طفلة عمرها 4 سنوات، وخطفتها من أمام منزلها بقرية القيس التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، وتخلصت منها، ثم وضعت جثتها في جوال بلاستيك وتركته في قطار قادم من الأقصر ومتجه إلى القاهرة، وذلك لسرقة قرط ذهبي كانت ترتديه المجني عليها.

اختفاء طفلة في ظروف غامضة

تعود أحداث الواقعة إلي يوم الخميس قبل الماضي، حينما حرر والد الطفلة «دينا»، 4 سنوات، بلاغا بقسم شرطة مركز بني مزار، يفيد بتغيب ابنته في ظروف غامضة، حيث ظل يبحث عنها في أرجاء قرية «القيس» محل إقامتها دون العثور عليها، ولم يتهم أحدا بخطف الطفلة وقرر عدم وجود أي خلافات أو مشاكل مع آخرين.

جثة داخل جوال بمحطة رمسيس بنفس المواصفات

وعقب ذلك، عثر أحد أفراد الأمن بمحطة سكك حديد رمسيس بالقاهرة على جوال بلاستيك داخل قطار قادم من محافظة الأقصر بأقصى جنوب الصعيد، وبتفتيشه عُثر داخله على جثة طفلة في العقد الأول من العمر بنفس مواصفات الطفلة المبلغ باختفائها.

وتم التواصل مع أسرتها التي توجهت إلى القاهرة حيث تعرف الوالد على الجثة، وقرر أنها لابنته التي أختفت في ظروف غامضة ومحرر بلاغ بقسم الشرطة بالتغيب، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، وبعد مناظرتها لإعداد تقرير طبي تم نقلها إلى قرية «القيس» بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، مسقط رأس المجني عليها لدفنها بمقابر العائلة.

سيدة قتلت الطفلة لسرقة قرط ذهبي

وتوصلت جهود رجال البحث الجنائي إل أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل لها معلومات جنائية مقيمة بمركز بني مزار، وبتقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث استدرجت المجني عليها لمسكنها المواجه لمنزل أسرة الطفلة القتيلة بقصد سرقة قرطها الذهبي «الحلق»، ثم قامت بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة ونزعت القرط من أذنها، ثم وضعت الجثة في جوال بلاستيك وتوجهت به إلى محطة القطارات بمدينة بني مزار، واستقلت قطارا وعند وصوله للقاهرة غادرت القطار وتركت الجوال ثم توجهت إلى محل إقامتها.

وضُبط صاحب محل المصوغات الذي أرشد عن القرط الذهبي، وتقرر حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.