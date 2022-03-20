السلطات الأسترالية تحظر صادرات خامات الألومنيوم إلى روسيا

حظرت السلطات الأسترالية، صادرات خامات الألومنيوم إلى روسيا، بما في ذلك البوكسيت، في إطار عقوبات «كانبيرا» المستمرة ضد موسكو بسبب عملية «موسكو» العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الحكومة الأسترالية في بيان ضم عدة وزارات، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، سكوت موريسون، إن موسكو تعتمد على أستراليا في الحصول على ما يقرب من 20% من احتياجاتها من الألومينا.

حكومة أستراليا: الخطوة ستحد من قدرة روسيا على إنتاج الألومونيوم

وأضافت الحكومة الأسترالية، أن هذه الخطوة ستحد من قدرة روسيا على إنتاج الألومونيوم وهو سلعة تصدير مهمة لروسيا، مشيرة إلى أن «كانبيرا»، فرضت في المجمل حتى الآن 476 عقوبة على 443 شخصا، من بينهم رجال أعمال مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و33 كيانا، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي في روسيا وجميع الكيانات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.

من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، الرئاسة الروسية «الكرملين» بالتسبب بكارثة إنسانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مقتل 847 مدنيا على الأقل في أوكرانيا حتى 18 مارس الجاري

بدوره، قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن 847 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 1399 في أوكرانيا حتى 18 مارس الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، أن 3.2 مليون أوكراني نزحوا عن بلادهم، مشيرة إلى أن واحدا من بين كل 8 أوكرانيين نزح عن بلاده.