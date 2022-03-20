أماكن قطع مياه الشرب بالقاهرة في مصر الجديدة والزيتون والتجمع غدا

تشهد أحياء الزيتون ومصر الجديدة بمحافظة القاهرة، غدا الاثنين، قطع مياه الشرب، لمدة 12 ساعة، من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، بسبب أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي قطر 800 ملليمتر، لتغذية رافع مياه الزيتون.

مناطق قطع مياه الشرب بالزيتون ومصر الجديدة

وتشمل مناطق قطع مياه الشرب بالقاهرة وفق تقرير شركة مياه الشرب، بسبب أعمال الإحلال والتجديد، منطقة الزيتون، وتضم مناطق «عزبة مرسى خليل، ومساكن الأميرية، والأميرية البلد، وشارع الصحة ومتفرعاته، وميدان النعام».

أما مناطق قطع مياه الشرب بحي مصر الجديدة، فتشمل «روكسي ومتفرعاته، وميدان السباق ومتفرعاته، وقصر البارون، والسبع عمارات، وإسماعيل رمزي ومتفرعاته، وشارع هارون ومتفرعاته، وميدان الإسماعيلية ومتفرعاته».

ودعت شركة مياه الشرب، كل المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتلك المناطق المتضررة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة قبل قطع المياه، والاتصال بالخط الساخن على رقم «125» لتوفير سيارات مياه.

أماكن قطع مياه الشرب بالتجمع

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الجديدة عن أعمال اصلاحات لخطوط المياه الواردة من مأخذ المعادى إلى محطة تنقية القاهرة الجديدة، ما يترتب عليه قطع مياه الشرب عن عدة مناطق من الثالثة عصر اليوم حتى الساعة الثالثة عصر غد الاثنين، لمدة 12 ساعة.

وتشمل مناطق قطع المياه بالمدينة، المستثمرين الجنوبية والمستثمرين الشمالية، والعائلى المنطقة الصناعية، جاردينيا، لاروا، الامتداد الشرقى للمستمثرين الجنوبية، النرجس كاملة، اللوتس، والأيقونة، وإسكان الجامعة الأمريكية، والرحاب 2، ومدينتى، والتمر حنة، ودار مصر والأندلس والقرنفل، وأرض الجمعيات، والقطاع الثالث والرابع من مركزالمدينة.

وأشار الجهاز إلى وجود سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين خلال فترة قطع المياه، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال على الرقم «15100» لتوفير سيارات المياه.

فترة قطع مياه الشرب بالقاهرة الجديدة

وأوضح الجهاز أنه سيتم استغلال فترة قطع المياه من قبل الجهاز التنفيذي، والعمل على إصلاح بعض الأعمال بشبكة المياه في إصلاح خط 1600 مم خارج رافع المياه رقم1، وإصلاح خط 1600 مم صلب داخل محطة سامي سعد، وإصلاح ولحام خط 1600مم الخاص بيوستر منطقة القرنفل، وإصلاح غرفة 800 مم أمام مديرية الأمن، وربط خط 600 مم - وخط 600 مم بمنطقة النرجس الجديدة، وتغيير محبس 700 مم أمام قضايا الدولة، وتغيير محبس 600 مم أمام نادى بنك مصر، وتغيير محبس 1000 مم من أمام منطقة قرنفل هيتس.