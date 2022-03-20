استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال شهر رمضان

تواصل أجهزة محافظة القاهرة استعدادها لاستقبال شهر رمضان بالتنسيق بين رؤساء الأحياء ومديريات التموين، والصحة وغيرهم والغرفة التجارية، حيث جار العمل على إقامة عدد من الشوادر ومعارض السلع، وإتاحة الفرصة للمحلات والسلاسل ورجال الأعمال بفتح شوادر بتخفيضات على السلع والمنتجات الغذائية، علاوة على التشديد على عدة إجراءات خلال شهر رمضان، وفق تقارير المحافظة، ومنها ما يلي:

- توفير أماكن لإقامة المعارض لإتاحة السلع للمواطنين بسعر مناسب.

- منع الإشغالات بالطرق والمياديين للحد من إعاقة حركة المرور.

- العمل على منع التجمعات والاحتفالات حفاظا على سلامة المواطنين.

- الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحلات التي تحددها وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

- تكثيف أعمال النظافة ومنع أي تراكمات وإزالتها أولا بأول والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين.

حملات على المطاعم والكافيهات

- تسيير حملات لمتابعة عمل المحلات والمطاعم والكافيهات والالتزام بالمواعيد والإجراءات.

- استمرار العمل على متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء ومنع التعديات والحفاظ على أراضي الدولة المستردة وعدم السماح بأي مخالفات بناء جديدة.

- تكثيف الحملات والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة المنشآت ووسائل النقل وتحرير محاضر ضد المخالفين.

منع الإشغالات

- منع الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري للأحياء.

- تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والمياديين والتركيز على الجمع السكني والتجاري وإزالة أي تراكمات من أجل بيئة نظيفة.

- التشديد على القائمين على تنفيذ المشروعات بنطاق الأحياء من أجل إعادة الشيء لأصله ومنع أي إتلاف للرصيف.

- تكثيف الحملات بالأحياء لإعادة فتح الجراجات أسفل العقارات المستخدمة في غير الغرض المخصص لها لتحقيق الانضباط المروري بالشوارع تماشيا مع التطوير الذي تشهده العاصمة.

-إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالديوان العام والأحياء تضم كل الملفات والموضوعات الخاصة بالمحافظة لمواكبة التطوير الكبير في ملف التحول الرقمي، والذي تسير فيه الدولة بخطى واسعة نحو الميكنة.