زيلينسكي يتهم موسكو بترحيل آلاف الأوكرانيين قسريا إلى روسيا

اتهم الرئيس الأوكراني، فوولديمير زيلينسكي، موسكو بترحيل آلاف الأوكرانيين قسريا إلى روسيا، موضحا أن الأوكرانيين سيتذكرون حصار روسيا المرعب لـ«ماريوبول» لعدة قرون، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح زيلينسكي، أن مجلس الأمن القومي والدفاع في بلاده أوقف نشاط عدد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك منصة «من أجل الحياة» المعارضة خلال فترة الأحكام العرفية في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

التعليق شمل «حزب الشريعة» و«ناشي»

وشمل التعليق: «حزب الشريعة» و«ناشي»، بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق أنشطة كتلة المعارضة والمعارضة اليسارية واتحاد قوى اليسار والحزب التقدمي الاشتراكي الأوكراني والحزب الاشتراكي الأوكراني والاشتراكيين، وكتلة فلاديمير سالدو.

وفي سياق متصل، سلم الجيش الروسي، أكثر من 75 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان مدينة «خيرسون» والمناطق المجاورة، وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إلى الصعوبة التي يواجهها معظم سكان المنطقة في شراء مواد غذائية، نظرا لأن حكومة أوكرانيا وأرباب العمل قد توقفوا عن دفع الرواتب والمزايا الاجتماعية.

حكومة أستراليا تعد حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 15.5 مليون دولار لـ«أوكرانيا»

وكانت الحكومة الأسترالية، أعدت حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 15.5 مليون دولار لـ«أوكرانيا»، وستخصص أيضا أكثر من 22 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة إضافية للسكان المدنيين.

بدوره، اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في اجتماع حاشد لمؤيديه في فلوريدا، رئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن بالفشل في وقف إراقة الدماء جراء الصراع الدائر في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.