إجراء المزايدة 3 أبريل.. رخصة السجائر الجديدة تقترب من محطتها الأخيرة

تقترب رخصة السجائر الجديدة من المحطة الأخيرة، حيث تجري هيئة التنمية الصناعية المزايدة الخاصة بالرخصة يوم 3 أبريل المقبل، وفقًا لكراسة الشروط، في الوقت الذي لم تُعلن شركات السجائر الأجنبية المُنسحبة عن تغيير موقفها حتى الآن.

وجرى إغلاق باب التقدم بالعرض الفني الخاص بالرخصة، يوم 23 يناير، ولم تُعلن الهيئة عن الشركات التي قدَّمت عروضها، لكن مصادر بشعبة التبغ قالت لـ«الوطن» إن شركة واحدة فقط هي من تقدّمت بالعرض، بينما لم تتقدم باقي الشركات.

وكان إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أكد أن الشعبة لم يتم إبلاغها بأيِّ قرارات جديدة بشأن موقف رخصة السجائر.

رخص السجائر الجديدة خرجت لأول مرة في مارس 2021

وخرجت رخصة السجائر الجديدة إلى النور لأول مرة في مارس 2021، عندما أعلنت الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، عن طرح كراسة شروط من أجل منح رخصة لإنتاج السجائر بأنواعها (سجائر تقليدية، وتبغ مسخن، وسجائر إلكترونية)، إلا أن أغلب شركات السجائر الأجنبية اعترضت على الاشتراطات التي جاءت بكراسة الشروط، وتحفَّظت عليها، وهو ما دفع الهيئة لتأجيل الطرح إلى أغسطس الماضي، وأعادت في نوفمبر طرح كراسة شروط جديدة، لكنها لم تتضمن تغييرات كبيرة، وهو الأمر الذي دفع الشركات للانسحاب نهائيًا من المنافسة على الرخصة.

وانسحبت شركات «جابان توباكو» و«بريتيش أمريكان توباكو»، و«المنصور الدولية» من المنافسة على الرخصة، لاعتراضهم على الشروط.

وقال مصدر بارز بسوق السجائر- فضل عدم ذكر اسمه- إن قيمة الرخصة لم يجرى الإعلان عنها حتى الآن، لكن هناك أنباء غير رسمية بأن قيمتها 350 مليون دولار فقط، موضحًا أن طرح الرخصة، التي تتضمن 3 منتجات في آن واحد، بهذا الرقم سيمثل ضياع أموال طائلة على الاقتصاد المصري، حيث يمكن للحكومة أن تقوم بطرح رخصة لكل منتج على حدة، بتلك القيمة، خاصة أنها تُطرح لأول مرة منذ عقود.