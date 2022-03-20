وفاة شاب في «قعدة مزاج» مع شقيقه.. جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة أثناء تعاطي المخدرات بصحبة شقيقه داخل منزلهما بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء الأسرة لسماع أقوالها.

جرعة زائدة من المخدرات تنهي حياة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد س أ»، 25 سنة، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات، أن الشاب المتوفى كان يتعاطى المواد المخدرة بصحبة شقيقه داخل منزلهما، مشيرة إلى أن الوقاة جاءت نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات.

ضبط شقيق المتوفى

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط شقيق المتوفى، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بأنه كان تعاطى المخدرات بصحبة شقيقه وفجأة سقط المتوفى على الأرض، وفي بداية الأمر اعتقد أنه فاقد الوعي، ولكن بعد فترة تأكد من وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.