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ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

كتب:

حسن صالح
12:01 م | الأحد 13 مارس 2022
ضبط مروج للمخدرات

ضبط مروج للمخدرات

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المخدرات في شبرا الخيمة دائرة قسم أول، وتم التحفظ على المضبوطات وسلاح أبيض عبارة عن «سنجة»، وتولت النيابة التحقيق.

الاتجار في المواد المخدرة

ووردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تفيد قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

سلاح أبيض

وعُرضت المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته كمية من مخدري الشادو والبودر تزن 2,900 كيلو جرام، وسلاح أبيض «سنجة»، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من متحصلات البيع من المخدرات، والهاتف للاتصال بعملائه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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