مزايا وعيوب نظام الانضباط الوظيفي الجديد بالسعودية: يبدأ تطبيقه اليوم

تبدأ المملكة العربية السعودية اليوم، تطبيق نظام الانضباط الوظيفي الجديد، ومع بداية تطبيق النظام بدأ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي البحث عن نصوص النظام الجديد الذي تمّ صدوره قبل 180 يوماً، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي له اليوم، لمعرفة مميزاته وعيوبه ليكون من الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث العالمية وفي مقدمتها محرك البحث الشهير «جوجل».

وتستعرض «الوطن» أهم مواد نظام الانضباط الوظيفي الجديد في المملكة العربية السعودية وأبرز المميزات والجزاءات الموجودة على حد سواء، وكذلك التعرف على القرارات التي تنظم طبيعة العمل بين صاحب العمل والعاملين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لضمان سير العمل وتحسين أداء الموظفين وكذلك حماية الوظيفة العامة.

أبرز بنود نظام الانضباط الوظيفي الجديد

وجاءت أبرز المواد في نظام الانضباط الوظيفي الجديد كالتالي:

1) لا يمكن توقيع أي عقوبة على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق معه.

2) يتمّ حظر نقل أو تعيين أو ترقية أو انتداب أي موظف صدر قرار له بالفصل من قبل.

3) ينص نظام الانضباط الوظيفي الجديد على أنه في حال ارتكاب المواطن لأي أمر مخالف أو جريمة داخل مقر عمله أن يتم تطبيق الجزاءات عليه فورًا.

4) يمكن إعفاء المواطن من العقوبة في حال قيامه بهذا السلوك بأمر مباشر من رئيسه.

مميزات نظام الانضباط الوظيفي الجديد

وتضمن نظام الانضباط الوظيفي الجديد عدداً من المميزات والتي جاءت في نص إقراره، وهي تحقيق مبدأ العدالة في العمل، توفير الحماية للموظفين في جميع جهات العمل المختلفة، تقييم الموظفين بشكل دقيق بعيداً عن الجوانب العاطفية، ضمان سير المرافق العامة بانتظام، الحرص على تقدم وتطوير العمل.

ولم يغفل نظام الانضباط الوظيفي الجديد آلية توقيع الخصومات والجزاءات على الموظف والتي أكدت على ضرورة إنذار الموظف في البداية قبل توقيع خصم من مراتبه، وفي حال تكرار الأمر يتمّ الخصم من المرتب على ألا تتجاوز الخصومات ثلث المرتب.