التحالف العربى يعترض ويدمر 4 طائرات مسيرة باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح، في بيان، أن هجومًا عدائيًا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، محطة كهرباء ظهران الجنوب، لافتا إلى تصعيد ميليشيات الحوثي بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية، وفقا لقناة «العربية».

التحالف:تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط

وكان التحالف العربى أعلن أيضًا تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط، منوهًا بأنه يتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي.

وخلال الفترات الماضية نفذ التحالف عدداً من الضربات الجوية ضد الحوثيين ومواقعهم العسكرية في صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات.