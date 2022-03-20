رئيس «القومي للمرأة» تناقش مشروعات رائدات الأنشطة الطلابية وتشيد بجهودهن

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مجموعة من الفتيات الرائدات في مجال الأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات والمستفيدات من برنامج مؤسسة شباب القادة «YLF» والذي يطلق عليه «Leaders League».

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة «YLF» لتوفير الدعم للازم للفتيات لتنمية قدراتهم العملية والنظرية، وحضر اللقاء كلا دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الشباب وأحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.

مايا مرسي: العمل مع الكوادر الشبابية مسرع أساسي لعجلة التنمية

وناقشت مايا مرسي الرائدات في أفكارهم والمشروعات القائمين عليهم، مشيدة بمجهوداتهنّ المبذولة في إطار هذه المشروعات والمبادرات المؤثرة.

وأكّدت مايا مرسي أنَّ العمل مع الكوادر الشبابية وخاصة الفتيات منهم يعد المسرع الأساسي لعجلة التنمية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أنَ جهود المجلس القومي للمرأة في عام المجتمع المدني في شهر المرأة بالتعاون مع رائدات الأنشطة الطلابية بالجامعات المختلفة بالشراكة مع «YLF» من خلال منصة الأنشطة الطلابية، مشيدة بوجود قيادات شبابية توصلت إلى مراكز قيادية بالعملية الانتخابية مما يزيد من عملية الوعي السياسي.

رائدات الأنشطة الطلابية يعبرن عن سعادتهن بدعم المجلس القومي للمرأة

وأعربت الفتيات عن سعادتهنّ بتوفير الدعم من المجلس القومي للمرأة لمشروعاتهنّ وتنمية قدراتهنّ ونشر أفكارهنّ التنموية.

شباب القادة «YLF» مؤسسة مجتمع مدني تهدف إلى تمكين الشباب من الانخراط بشكل إيجابي في المجتمع من خلال تطوير مهاراتهم القيادية من خلال أحدث أدوات التقييم والتطوير الوطنية والدولية.