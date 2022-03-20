المحكمة تندب محاميا للدفاع عن متهمين ببيع طفلتهما.. وتؤجل القضية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، ندب محامٍ للدفاع عن المتهمين ببيع طفلتهما بالاشتراك مع طبيب نساء وتوليد وموظف وعاملة، وذلك لعدم حضور محام عنهما، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 أبريل المقبل، ولحضور المتهمين الرابع والخامس بشخصيهما.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

قرار إحالة المتهمين

وأحالت النيابة العامة، المتهمين للمحاكمة بتهمة الاتجار في البشر، واتهمتهما بالتعامل في شخص طبيعي (الطفلة جومانة)، وكان ذلك بتسليمها وعرضها للبيع على أحد الأشخاص، مستغلين ضعفها وصغر سنها، وذلك مقابل الحصول على مبلغ مالي.

وذكرت النيابة، في أمر الإحالة، أن المتهمين اشتركا مع آخرين في تزوير محرر عرفي (إخطار ميلاد الطفلة جومانة) بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات كون الطفلة ابنة المتهمين الأولى والثاني وقيامهما بالاحتجاج به أمام موظفي مكتب الصحة، وذلك لإثبات نسب الطفلة إليهما.

تزوير إخطار ميلاد الطفلة

وأشارت التحقيقات، إلى أن الموظف حسن النية، وهو كاتب صحة بمكتب صحة المنيل اشترك في تزوير محرر رسمى هو شهادة قيد ميلاد الطفلة، وذلك بسبب المتهمين الذين ارتكبوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك، بأن مثل المتهم الثانى أمام الموظف وأخبره بصحة نسب الطفلة له وللمتهمة الأولى، وقدم له المستندات المزورة، فأنشأ الموظف المحرر ونسب الطفلة إلى غير والديها.

ونسبت التحقيقات للطبيب وموظف المستشفى التي يملكها الأول، مساعدة المتهمين بارتكاب تزوير في محرر عرفي، وقيامهما بإثبات حدوث واقعة ميلاد الطفلة بالمستشفى محل عملهما.