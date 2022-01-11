المشدد 3 و10 سنوات للمتهمين في أكبر قضايا الاتجار بالبشر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 3 آخرين بالمشدد 3 و5 سنوات، و500 ألف جنيه غرامة لجميعهم، في أكبر قضية للاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم.

أسماء المتهمين في القضية

وضمت قائمة المتهمين كلًا من «مجدي. م»، أردني الجنسية، 36 سنة، فني الكترونيات، و«سماح. ح»، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، ربة منزل، و«سمر. ح»، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، عاطلة، و«بلال. أ»، فلسطيني الجنسية، و«ماهر. ك»، فلسطيني الجنسية، و«مرفت. ح»، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، و«حسام. س»، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، سائق خاص، و«محمود. م»، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير.

تنظيم جماعة إجرامية منظمة

وكشفت أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الثالثة أسسوا جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020؛ بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية، وانضم لها المتهمون من الرابع حتى الثامن، تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه «فهد. م» بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيوائه مستغلين حاجته المادية وصولًا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية -كليته- لنقلها وزرعها في آخر وهو «سهيل. ب».