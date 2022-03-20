البورصة المصرية تربح 4.8 مليار جنيه في بداية التداولات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.6%، إلى مستوى 10851.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.31%، ليستهل الجلسة عند مستوى 1900.51 نقطة.

«إيجي إكس 100» يصعد 0.48%

وارتفع مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.48%، مستهلا التعاملات عند مستوى 2862.06 نقطة، وصعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.65%، عند مستوى 1887.98 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات وقت كتابة التقرير 141.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 75.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 4439 صفقة، فيما تم التداول على 169 سهمًا، وارتفع 35 سهمًا، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقرت 129 سهمًا دون تغيير.

مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، نحو 4.8 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 700.521 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 11000 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي يستهدف بهذا الأداء الإيجابي للأسهم القيادية اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 108600 نقطة مدعوما باستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء واستمرار ارتفاع احجام وقيم التداول، وبالاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 11000 نقطة.

وأوضح أنّه حال ظهور عمليات بيع و جني أرباح قرب مستوى المقاومة الرئيسي، فقد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي عند 10700 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مستوى مقاومة 2000 نقطة

وتابع عيد، أنّه فيما يخص مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بعد اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 1900 نقطة، يستهدف بهذا الأداء الإيجابي مستوى المقاومة الثاني 2000 نقطة.