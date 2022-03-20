أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-3-2022 في مصر

تزامنًا مع النصف الثاني من شهر شعبان المبارك، يفضل الكثيرون الصيام، لذلك تزداد عمليات البحث حول أسعار الدواجن والبط والسمان وغيرها من البروتين الأبيض الذي يعتبر صحيًا، وأرخص سعرًا مقارنة باللحوم الحمراء، كوجبة رئيسية على مائدة الإفطار.

وضمن خدمات «الوطن» لتقديم كل ما يهم القارئ في مجال التسوق اليومي للسلع الأساسية، نعرض لكم في التقرير التالي، أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها، والسمان، فضلا عن أسعار البط والرومي، في السوق المحلية، في السطور التالية.

أسعار الدواجن البيضاء

وبحسب المواقع التجارية للمحلات التجارية الكبرى، فقد تراوحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 45 إلى 120 جنيهًا، للفرخة الواحدة، حسب المصنع وجودته وجاءت الأسعار كالتالي:

دجاجة كاملة وزن ما بين 1100 إلى 1200 جرام، بين 45 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة، وسجل سعر طبق 500 جرام كبد وقوانص نحو 30 جنيهًا، وطبق فلية دجاج تراوح بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما كيس صدور دجاج بالعظم نحو 75 جنيهًا، الشيش طاووق تراوح سعر الكيلو ما بين 80 إلى 110 جنيهات، والمتبل بنحو 145 جنيهًا، ووصل سعر طبق كيلو دبابيس دجاج ما بين 82 إلى 100 جنيه، اما الأوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، وسجل سعر كبدة دجاج ما بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

وجاءت أسعار الدواجن في الأسواق الشعبية، كالتالي: دجاج مزارع أبيض حي وصل سعر الكيلو إلى 38.80 جنيه، دجاج مزارع أحمر حي نحو 39.25 جنيه، وسعر صدور الدواجن المخلية بدون عظم نحو 87 جنيها، ووصل سعر الفرخة المجمدة بدون أحشاء مستوردة برازيلي إلى 45 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

ووصل أسعار البط اليوم الأحد في المحلات التجارية نحو 45 جنيهًا للكيلو، بينما يباع فرخ البط للتربية في الأسواق بنحو 2.5 جنيه للفرنساوي، و7.5 جنيه للمسكوفي، و8.5 جنيه للمولار.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت نسبيًا في الأسواق، لتباع من الشركات للمربين بسعر يتراوح ما بين 9 إلى 13 جنيهًا، وفق الشركة المنتجة.

أسعار السمان اليوم

وجاء طبق السمان الذي يحتوي على قطعتين ما بين 30 إلى 65 جنيهًا، حسب الجودة والتغليف والشركة المصنعة.

أسعار الرومي اليوم

وبياع الكيلو جرام من لحوم الديوك الرومي في المحلات التجارية اليوم الأحد بسعر 70 جنيهًا، والفيليه منه بسعر 125 جنيهًا.