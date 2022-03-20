سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد 20 مارس في الأسواق

تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في الأسواق المحلية، خاصة السيدات التي تفضلن وجوده بين الطعام على مائدة الإفطار للأطفال، قبل الذهاب إلى المدرسة أو الحضانة.

وفي إطار اهتمام جريدة «الوطن» بعرض الخدمات الإخبارية الاقتصادية، نعرض سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد الموافق 20 مارس 2022، الأبيض والأحمر والبلدي، وفق المواقع لعدد من المحلات التجارية، في السطور التالية

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة للغرفة التجارية بالقاهرية، إنّ سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم في المزرعة، تراوح بين 50 إلى 52 جنيها، لتصل للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 57 إلى 58 جنيها، بينما يصل سعر طبق وكرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق، لنحو 69 جنيها.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

وبحسب المعروض في المحلات التجارية، تنوعت أحجام وأشكال طبق وكرتونة البيض، وجاءت متوسط الأسعار كما يلي:

- كرتونة بيض أحمر التي تضم 30 بيضة، يبدأ سعرها من 69 ويصل إلى 95 جنيها.

- كرتونة البيض الأحمر التي التي تضم 18 بيضة، يبدأ سعرها من 45 جنيها حتى 62 جنيهًا.

- كرتونة بيض الأبيض التي تضم 30 بيضة، يبدأ سعرها من 65 جنيها حتى 85 جنيها.

- كرتونة البيض الأبيض التي تضم 18 بيضة، يبدأ سعرها من 44 جنيها حتى 55 جنيها.

أسعار الدواجن في الأسواق المحلية

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية، وبحسب اتحاد الغرف التجارية، سجلت الدجاج مزارع أبيض حي، سعر 38.80 جنيه للكيلو، بينما الأحمر مزارع حي 39.25 جنيه، بينما صدور الدجاج المخلية بدون عظم بسعر 87 جنيهًا، ودجاج مجمد دون أحشاء برازيلي 45 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو الشيش طاووق تراوح اليوم بين 80 إلى 110 جنيهات.