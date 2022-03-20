كلمات أغنية بعودة يا بلادي.. أحدث أغنية لـ«ويجز» تتصدر التريند

تصدر مطرب الراب ويجز تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرح أغنيتة الجديدة بعودة يا بلادي وهي الأغنية الخاصة بفيلم «كباتن الزعتري»، والتي طُرحت مساء أمس السبت، وهنا تعرف على كلمات أغنية بعودة يا بلادي.

وتمكن ويجز بعد طرح أغنية بعودة يا بلادي من احتلال المركز الثاني في تريندات موقع يوتيوب، بعدما تفاعل الجمهور مع الأغنية بشكل كبير حتى وصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن 800 ألف مشاهدة، ولذلك تعرف على كلمات أغنية بعودة يا بلادي.

كلمات أغنية بعودة يا بلادي

كلمات الأغنية التي قدمها ويجز تدمج بين اللغة العربية، ويتخللها كلمات إنجليزية بالإضافة إلى أنه ذكر اسم اللاعب المصري العالمي محمد صلاح في الأغنية وتقول الكلمات.

على قد ما ادتني الدنيا

على قد ما راح اللي راح

سفرها وأشكي لنفسي

شي ضاع في شي ضاع

We Ballin’ حبيبي

ما شاء الله

ما شاء الله

Lookin’ like aAin’t too hard

Lookin’ after chef Mo Salah

أمنياتي أقول أخ

وما أقولش أغراب

بتعادينا طخ طخ ونيشاني صواب

حفرولي الفخ يا أشرار غدارة

ما سونيش الدار غير بأمر الله

بكرة تهون أجبر بالخاطر

أمي ربتني مقاتل

ما أمشيش في الباطل

وتلاقيني في الباطل

وعشاني يا ساحرة قابليني مرة

وادعيلي يا غالية

ما أشوطش على الفاضي

We Ballin’ حبيبي

ما شاء الله

ما شاء الله

Lookin’ like aAin’t too hard

Lookin’ after chef Mo Salah

آخر أعمال ويجز

يذكر أن ويجز كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان البخت وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصلت نسبة مشاهدتها على موقع يوتيوب إلى 31 مليون مشاهدة في أقل من شهر، وظن البعض أنه قدمها للفنانة هدى المفتى، وذلك بعدما قدمت فيديو خاص على الأغنية عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة.