كلمات أغنية بعودة يا بلادي.. أحدث أغنية لـ«ويجز» تتصدر التريند
كتب:
بسمة شطا
12:51 م | الأحد 20 مارس 2022
ويجز
تصدر مطرب الراب ويجز تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرح أغنيتة الجديدة بعودة يا بلادي وهي الأغنية الخاصة بفيلم «كباتن الزعتري»، والتي طُرحت مساء أمس السبت، وهنا تعرف على كلمات أغنية بعودة يا بلادي.
وتمكن ويجز بعد طرح أغنية بعودة يا بلادي من احتلال المركز الثاني في تريندات موقع يوتيوب، بعدما تفاعل الجمهور مع الأغنية بشكل كبير حتى وصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن 800 ألف مشاهدة، ولذلك تعرف على كلمات أغنية بعودة يا بلادي.
كلمات أغنية بعودة يا بلادي
كلمات الأغنية التي قدمها ويجز تدمج بين اللغة العربية، ويتخللها كلمات إنجليزية بالإضافة إلى أنه ذكر اسم اللاعب المصري العالمي محمد صلاح في الأغنية وتقول الكلمات.
على قد ما ادتني الدنيا
على قد ما راح اللي راح
سفرها وأشكي لنفسي
شي ضاع في شي ضاع
We Ballin’ حبيبي
ما شاء الله
ما شاء الله
Lookin’ like aAin’t too hard
Lookin’ after chef Mo Salah
أمنياتي أقول أخ
وما أقولش أغراب
بتعادينا طخ طخ ونيشاني صواب
حفرولي الفخ يا أشرار غدارة
ما سونيش الدار غير بأمر الله
بكرة تهون أجبر بالخاطر
أمي ربتني مقاتل
ما أمشيش في الباطل
وتلاقيني في الباطل
وعشاني يا ساحرة قابليني مرة
وادعيلي يا غالية
ما أشوطش على الفاضي
We Ballin’ حبيبي
ما شاء الله
ما شاء الله
Lookin’ like aAin’t too hard
Lookin’ after chef Mo Salah
آخر أعمال ويجز
يذكر أن ويجز كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان البخت وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصلت نسبة مشاهدتها على موقع يوتيوب إلى 31 مليون مشاهدة في أقل من شهر، وظن البعض أنه قدمها للفنانة هدى المفتى، وذلك بعدما قدمت فيديو خاص على الأغنية عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة.