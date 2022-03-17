ياسمين عز لـ هاني شاكر: «وأنت في سن ويجز كنت بتلبس حاجات غريبة»

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للمطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد انتقاده إطلالة مغني الراب ويجز بعد الجدل المُثار حول إطلالته التي ظهر بها في حفله الأخير داخل المملكة العربية السعودية.

كل التحية لهاني شاكر ولكن..

وأضافت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامجها «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، اليوم الخميس، «كل الاحترام لنقيب الموسيقيين هاني شاكر والتحية والمحبة لكن وهو في سن ويجز وقتها، لو رجعنا لورا، كانوا بيلبسوا حاجات لما بنشوفها دلوقتي بنسأل نفسنا هو إزاي بيلبسوها كدة وشكلهم كدة ولية اللون دة على اللون دة وقصة الشعر».

بشويش على ويجز والموضوع أبسط من كدة

وتابعت:«وقتها لو كانوا انتقدوا هاني شاكر مكنش دلوقتي ما شاء الله بقى نقيب المهن الموسيقيين وأمير الغناء العربي، مرة تانية بقول بشويش والموضوع أبسط من كدة أبسط من الدوشة اللي بنعملها».

وأكدت أن الجماهير الكبيرة التي حضرت حفلة ويجز خير دليل على نجاحه، «هو طالع يقدم فنه، وبعد التريقة اللي على السوشيال ميديا مطلعش يرد، هو راجل بيؤدي دوره وفنه وبيغني ويبسط الناس».

جمهور ويجز دليل على نجاحه

ووجهت رسالة لمنتقدي ملابس ويجز، قائلة: «كلموني عن جمال الحفلة في السعودية، والجمهور السعودي الرائع العظيم اللي بيعمل أجواء تنسي الدنيا باللي فيها، وأعتقد من كتر ما ويجز حابب الحفلة مش فاضي يسمع مين قال لابس إيه أو بكام».

ويجز ومروان بابلو وعفروتو غناهم حلو

وواصلت: «بقول لويجز استمتع بنجاحك وحفلتك الحلوة وجماهير رائعة، والحفلات اللي بنشوفها في السعودية أكتر من رائعة»، معلنة عن إذاعة حفل ويجز الساعة 11: 30 مساء على شاشة «mbc مصر»، والتي ظهر بها بالملابس المثيرة للجدل، «هتشوفوا ويجز ومروان بابلو وعفروتو، استمتعوا بالغنا الحلو، ومتديوش ودنكم للانتقادات».