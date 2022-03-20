الفقي يوقع «الرواية.. رحلة الزمان والمكان» في «اليخت» بالإسكندرية

ينظم نادي اليخت في الإسكندرية حفلًا لتوقيع كتاب «الرواية.. رحلة الزمان والمكان» للدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس، في تمام الخامسة مساءً في نادي اليخت بالإسكندرية.

وقالت سارة سرور، عضو مجلس إدارة نادي اليخت المصري، إنّ المجتمع السكندري متشوق لسماع المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى الفقي، خصوصًا الحديث عن حياته والمحطات المهمة بها، التي يتناولها كتاب الرواية رحلة الزمان والمكان، وسيتم عمل سلسلة من المحاضرات للشخصيات العامة لنشر الثقافة والفكر والوعي المجتمعي.

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كلمة الناشر عن «الرواية.. رحلة الزمان والمكان»

وفي كلمة الناشر عن كتاب مذكراته «الرواية.. رحلة الزمان والمكان»، والصادر مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، قال إنه يقدّم ما هو أكثر من كتاب سيرة، إذ يغور في تقاطع رحلته الشخصية مع تاريخ مصر المعاصر، ليزيح الستار عن كواليس عدة مهمة، ويعيد فتح عدد هائل من الملفات الحساسة التي كان شاهداً عليها تارة وشريكاً في صنعها مرات.

ويسرد مصطفى الفقي ما يتجاوز 75 سنة من حياته وحياة مصر دون أن يغفل أي تفصيله مهمة أو يغض الطرف عن لحظة شائكة أو يشيح بوجهه عن واقعةٍ إشكالية، ما يجعلنا أمام سيرة ليست فقط شفافة، لكن شجاعة إن جاز التعبير.

ويصحبنا الفقى لنستعيد معه حياته، بادئاً من مناخات الطفولة وتأثيراتها المبكرة، وصولاً لسنوات الحلم فى الجامعة، قبل أن يطوف معنا وبنا فى اللحظات المفصلية لحياته، كيف أصبح دبلوماسياً بقرار جمهوري، وكواليس حياته في لندن، عاصمة الضباب أو «أم المدائن» كما يحلو له أن يسميها، وصولاً لقصر الرئاسة في حقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

إشكالات المشهد السياسي

ويناقش الفقي العديد من الإشكالات في المشهد السياسي المصري، تشمل عدداً من المؤسسات والكيانات الحساسة كالأزهر الشريف والكنيسة المصرية، والقضاء، وأدوارها في المشهد المصري خلال لحظات استثنائية.